Le Dr. Gérard Schockmel se dit «disponible» pour faire partie du prochain gouvernement

Une autre figure de la pandémie de covid-19 en lice pour les élections législatives du 8 octobre prochain. Le directeur de la Santé Jean-Claude Schmit figure sur la liste LSAP du Centre, le Dr. Gérard Schockmel se présente quant à lui dans la même circonscription sur la liste du DP.

Pourquoi avoir rejoint le DP?

«Je suis allé voir le DP au mois de février, c'est moi qui ai fait la démarche», explique l'infectiologue de 62 ans dans un entretien accordé à Virgule. L'été dernier, le médecin confiait déjà «penser sérieusement» à se lancer en politique. Gérard Schockmel raconte avoir été approché par le CSV, mais qu'il a préféré opter pour le DP: «Il n'y a pas d'affaire au DP comme celui du "Frëndeskrees" où tout semble indiquer un souhait d'écarter leur président (ndlr Frank Engel) et les personnes responsables sont encore aux manettes et veulent se soumettre au vote des électeurs. Il y a quelque chose de pas net dans cette histoire. Je ne peux pas être d'accord avec ces méthodes.»

Le DP ne fait «pas non plus «des promesses sans calcul», selon le médecin consultant en maladies infectieuses aux Hôpitaux Robert Schuman à propos du CSV qui promet «moins d'impôts pour tout le monde». Ce dernier dit avoir une «fibre libérale, sociale et écologique». «La décision du CSV de s'opposer au projet de loi de restauration des écosystèmes m'a conforté dans mon choix.»

Le parti libéral n'est pas non plus favorable à l'introduction de plus de congés ou à la réduction du temps de travail, note-t-il également en citant les propositions du LSAP. Il livre aussi quelques critiques adressées aux socialistes concernant le système de santé actuel: «L'IRM du Potaschberg est devenue une antenne du CHL et je pense que ce n'est pas la bonne solution. Nous devons voir comment on peut améliorer les conditions de travail au sein des hôpitaux, mais pour cela il n'est pas nécessaire de créer des antennes hospitalières. A moyen et long terme, ce n'est pas la solution et je l'ai dit au DP.»

L'infectiologue déclare également avoir une «bonne relation avec François Bausch» et qu'il avait été «approché par les Verts il y a 20 ans». Son choix s'est aussi porté sur le DP, car celui-ci «met l'accent sur les aspects économiques et financiers, ce sont des thèmes qui me paraissent importants en ayant été moi-même actif au sein de l'industrie (ndlr au sein d'un groupe pharmaceutique)».

Je pense pouvoir être complémentaire au Premier ministre Xavier Bettel.

Les ambitions du médecin

Qu'a obtenu comme promesse le médecin en rejoignant le DP? «Ils ne m'ont rien promis et pour moi c'est tout à fait normal, car c'est aux électeurs de décider. Je ne vais pas en politique pour qu'on me fasse des promesses, mais pour montrer que je suis disponible.» «Disponible» également pour un poste de ministre au sein d'un prochain gouvernement fait clairement comprendre Gérard Schockmel. En effet, interrogé sur sa volonté de faire partie du prochain gouvernement, le médecin répond clairement «oui». Il se dit intéressé par deux ministères celui de la Santé, mais aussi un ministère consacré uniquement à l'Enseignement supérieur.

Il estime pouvoir «être complémentaire» à Xavier Bettel»: «Je suis plutôt une personne calme qui regarde les choses un peu plus en détail et le Premier ministre est vif pour assimiler des choses. Je pense que nous pouvons très bien nous entendre, c'est mon sentiment pour lui, mais aussi Yuriko Backes, Lex Delles et d'autres personnes du DP.»

Pourquoi se lance-t-il en politique à 62 ans? Gérard Schockmel reconnaît que la pandémie a sans doute été un facteur déterminant. «A ce moment-là, de nombreuses personnes m'ont encouragé à faire de la politique. Pour moi, il n'est pas question de faire carrière, mais de me demander ce que je peux encore faire pour mon pays. Je suis tout sauf un médecin ordinaire.»

L'intéressé ne manque pas de rappeler son parcours avec une expérience à l'international, notamment dans le management en ayant été manager du groupe pharmaceutique Roche Global dans les années 90. Il a ensuite rejoint la start-up de biotechnologie Basilea Pharmaceutica, également basée à Bâle en Suisse pendant quelques années.

Est-il optimiste pour le scrutin du mois d'octobre? «Je ne peux pas l'évaluer pour être honnête. Mon état d'esprit est de me préparer au mieux et de bien suivre les sujets avec une bonne discipline au quotidien.»