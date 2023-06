Le duo Francine Closener et Franz Fayot pour représenter le LSAP au Centre

La liste du LSAP dans l'arrondissement Centre a été dévoilé ce lundi. Elle est quasiment paritaire avec dix femmes et onze hommes. Elle est menée par les têtes de liste Francine Closener, coprésidente du parti et députée, et Franz Fayot, ministre de l'Economie et de la Coopération.

Plusieurs personnalités connues figurent sur la liste: la députée Cecile Hemmen, le directeur de la santé Jean-Claude Schmit, le directeur général de la CHL Romain Nati, l'écrivain Jeff Herr, la bourgmestre de Lorentzweiler Marguy Kirsch-Hirtt et les têtes de liste aux élections communales de Luxembourg-Ville Gabriel Boisante et Maxime Miltgen.

Les autres candidats sont Ben Baus, Olivier Bichel, Marvin Caldarella-Weis, Elisabete Cerdeira Soares, Claire Delcourt, Fabienne Dimmer, Monique Feltgen, Paul Klensch, Régis Moes, Susanna Van Tonder, Rita Velazquez-Lunghi et David Viaggi.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol