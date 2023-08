«Le fait qu'un loup ait été aperçu est plutôt une coïncidence»

Après Troine et Lieler, il y a des preuves évidentes de la présence de loups dans l'est du pays. Mais les animaux ne sont pas responsables de la mort d'un mouton près de Manternach.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Pour la énième fois cette année, un loup a été aperçu au Luxembourg. Cette fois-ci, il s'agit de preuves dans la région de Beaufort et d'Echternach. L'administration de la nature avait auparavant fait savoir officiellement qu'elle avait reçu deux alertes concernant une possible présence de loups dans l'est du pays. Des experts internationaux ont confirmé que l'animal était clairement identifiable sur une vidéo et un cliché pris à l'aide d'un piège photographique. L'administration ne souhaite pas donner d'informations plus précises sur les sites ni partager publiquement les vidéos et les photos. Selon les informations dont dispose le Luxemburger Wort, les enregistrements vidéo proviennent d'une zone située à proximité du lac d'Echternach.

Avec les deux détections précédemment confirmées près de Lieler et dans la région de Troine, il y a désormais quatre annonces officielles de la présence d'un loup au Luxembourg cette année. Interrogés sur la raison pour laquelle l'animal sévit dans l'Est, les experts de l'administration de la nature ne peuvent pas dire s'il y a une raison particulière. «C'est probablement plutôt une coïncidence qu'un loup ait été aperçu», déclare Marianne Jacobs, responsable de la faune et de la chasse à l'ANF. «En principe, de telles observations pourraient également être faites à d'autres endroits au Luxembourg. Le loup peut parcourir de grandes distances en peu de temps», poursuit Jacobs.

L'experte fait remarquer que les détections ne sont que des preuves photographiques et vidéo et qu'aucun matériel génétique n'est donc disponible. «Ainsi, l'identité du loup ne peut pas être établie et il est impossible de dire s'il s'agit du même animal».

Un loup à Lellig ?

Ces dernières semaines, un cas survenu dans une ferme de Lellig, près de Manternach, a suscité l'émoi et pourrait indiquer la présence d'un loup dans la région. Un membre de la famille propriétaire a fait savoir sur Facebook que des moutons avaient été tués dans la ferme. La famille s'est adressée à l'ANF afin d'éclaircir le cas. Interrogés, les propriétaires de la ferme eux-mêmes n'ont pas souhaité donner plus d'informations : «L'ANF nous a confirmé que nos moutons ont été mordus différemment de ce qui est habituel pour le loup et qu'il s'agit probablement d'un chien», ont-ils déclaré.

Interrogée, l'administration de la protection de la nature a fait savoir que les échantillons d'ADN permettant de confirmer sans équivoque la présence d'un loup à Lellig n'ont pas pu être analysés, car les morsures sont déjà anciennes. «Sur la base des images qui nous ont été envoyées, il n'a été possible ni de prouver ni de suspecter la présence du loup», explique Marianne Jacobs. Elle souligne qu'il est important de toujours signaler immédiatement de tels cas afin d'éviter une contamination ou une consommation par des chiens domestiques, des oiseaux ou d'autres animaux sauvages.

Les communes réagissent

Selon les informations du Luxemburger Wort, un mouton a été tué et trois autres blessés début août dans la ferme. Ils ont été mordus dans la partie arrière, ce qui, selon les experts, est plutôt atypique pour le loup. Les prédateurs attaquent surtout leurs victimes à l'avant du cou.

Lire aussi :

Présence confirmée du loup dans l'est du Luxembourg

Les communes concernées dans lesquelles un loup a été aperçu ont été informées, a-t-on appris auprès de l'ANF. L'administration de la nature veut organiser une réunion d'information sur le sujet en collaboration avec les communes. La bourgmestre d'Echternach, Carole Hartmann (DP), veut agir: «Nous allons en discuter début septembre au conseil communal et avec les autres responsables et utiliser toutes les compétences dont nous disposons».

Comportement à adopter en cas de rencontre avec des loups : Que faut-il faire ? Ne fuyez pas, cela pourrait déclencher l'instinct de chasse.

Ne vous approchez pas du loup. Gardez toujours un œil sur le loup. Évitez toutefois le contact visuel.

Attirez l'attention du loup sur vous. Appelez-le et agitez les bras. Si le loup ne se retire pas immédiatement, reculez lentement et gardez une distance respectueuse.

Si le loup continue à s'approcher, continuez à l'appeler et, si nécessaire, lancez des objets tels que des branches ou des pierres dans sa direction pour le maintenir à distance.

N'essayez jamais d'attirer les loups avec de la nourriture (même pour les photographier).

Tout indice de présence de loups doit être signalé à l'administration de la nature : wolf@anf.etat.lu.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin