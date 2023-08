Le Fonds du Logement loge plus de 5.000 habitants au Luxembourg

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Avec pas moins de 4.368 résidences, le Fonds du Logement est le plus grand bailleur social du Luxembourg. Ce patrimoine se décompose en 2.157 logements réservés à la location, 1.732 à la vente et 479 unités à l'État et aux institutions. De fait, il représente le plus grand parc locatif abordable du Grand-Duché, en répondant aux besoins de plus de 5.000 habitants.

Lire aussi :

«Nous devons réagir en garantissant le maintien des emplois dans la construction»

En raison d'un contexte économique difficile et face à la hausse des coûts de construction, l'accessibilité à des logements abordables devient une réelle nécessité. Le Fonds du Logement assure avoir supervisé la construction de pas moins de 459 unités et 102 mises sur le marché.

De nouveaux projets

Cette année a également été marquée par le début des projets d'envergure «An der Schmëtt» à Biwer et «Wunne mat der Wooltz» à Wiltz. Le premier prévoit la construction de 164 logements sur une surface de 5,5 hectares. La livraison des premières unités est prévue pour 2026. À noter que ces constructions respecteront les normes de la certification LENOZ, promouvant un espace de vie dans un environnement naturel propice à la mobilité douce.

Lire aussi :

La liste d'attente pour un logement abordable s'allonge de plus en plus

Le quartier «Wunne mat der Wooltz», quant à lui, est axé sur l'économie solidaire et partagée, promouvant l'architecture durable, la mobilité douce et la neutralité énergétique. Au total, cela concernera quelque 1.085 logements abordables répartis sur 34 hectares.

Mobilité douce et pompe à chaleur

Dans son rapport d'acivité de l'année 2022, le Fonds du Logement souligne que «80 % des résidences ou maisons réalisées ces dernières années sont alimentées par des pompes à chaleur air-eau ou géothermiques, et des critères de développement durable sont intégrés dans la passation de ses marchés publics lorsque cela est envisageable».

Lire aussi :

Des logements abordables pour 2.500 personnes à Wiltz

Ça, c'est pour les nouvelles constructions. Concernant les anciennes, le Fonds du Logement prévoit également de réduire son empreinte écologique en mettant en œuvre un «concept de rénovation énergétique de l'ensemble de son parc immobilier». Il précise que les premiers travaux de rénovation énergétique débuteront en 2024.