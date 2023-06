Le gouvernement entend soutenir les métiers de la construction et les ménages

Une taskforce spéciale logement a précédé ces annonces. Elle était coordonnée par le ministre Henri Kox et se composait des ministres François Bausch, Taina Bofferding, Franz Fayot, Lex Delles, Georges Engel et Yuriko Backes. © PHOTO: MLOG

C’est une grande question polarisante au Grand-Duché que celle du logement. En février dernier, les Assises du logement avaient d’ailleurs été l’occasion pour le ministre Henri Kox (déi gréng) de répondre à de nombreuses questions sur le sujet, émanant autant des promoteurs immobiliers que de la société civile.

Ce mardi 20 juin, le ministre était accompagné de Lex Delles (DP), en charge des Classes moyennes, et de Franz Fayot à l’Economie face à la presse. Le but, présenter «un plan ambitieux en faveur des PME, des communes et des ménages, visant l’accès au logement, la rénovation énergétique et le développement des compétences professionnelles».

Des annonces qui interviennent dans un climat extrêmement tendu, le marché de l’immobilier européen étant fortement impacté par différents éléments conjoncturels, tels que les conséquences de la crise sanitaire, de la guerre en Ukraine, l’inflation et bien entendu, la hausse significative des taux d’intérêt. Un cocktail détonnant conduisant à un fort ralentissement de l’activité.

Vers une réforme des aides individuelles au logement pour les ménages

Dans le but de contrer cette hausse des intérêts pour les personnes souhaitant accéder à la propriété, le gouvernement entend relever le montant maximal de la garantie d’Etat.

«Une garantie étatique ne constitue pas une aide financière versée au moment de décision» mais peut représenter «un élément complémentaire important, contribuant à la réalisation d’un projet d’acquisition logement».

Ainsi, le projet de loi 7938 prévoit de relever son montant maximal, de 18.750 à 24.000 euros, et il sera proposé «de porter par amendement gouvernemental le montant à 26.000 euros». Une mesure qui contrairement à d’autres, ne sera pas limitée dans le temps. Par ailleurs, ce même projet de loi comprend «la fusion de la subvention d’intérêt et la bonification d’intérêt en une seule subvention d’intérêt».

Actuellement, cette aide en intérêt de l'État peut être accordée afin de réduire la charge mensuelle d’un prêt hypothécaire, contracté dans le but de construire, acquérir ou rénover un logement. Les prêts hypothécaires sont donc pris en considération jusqu'à 175.000 euros.

Ce montant devrait augmenter jusqu’à 200.000 euros et nouveauté, les enfants d’un ménage entreront à l’avenir dans les calculs (10.000 euros en plus avec un enfant), permettant parfois de faire grimper la somme jusqu’à un plafond maximal de 240.000 euros.

Une mesure qui ne s’adresse toutefois pas à tous les ménages avec enfants, mais seulement à ceux appartenant aux déciles allant de 1 à 4, sachant que le taux d’intérêt maximal subventionné diminue selon le niveau de revenus, passant de 2,45% à 0,25% pour les revenus proches du décile 4.

Pour rappel, le 1er décile de niveau de vie désigne les ménages qui consacrent la part la plus substantielle (60%) de leur revenu disponible au logement.

Booster la construction et la transition énergétique

Conscient par ailleurs que «les entreprises actives sur le marché privé de la construction de maisons individuelles et de petites résidences dans le secteur privé» risquent de faire face à une réduction de l’activité au cours de l’année 2023 mais aussi celle de 2024 en raison de la baisse déjà observée de nouveaux projets de construction; l’Etat entend bien limiter la casse.

Raison pour laquelle il lance une campagne «en faveur des PME», afin d’ouvrir les marchés publics à plus de petites et moyennes entreprises actives ordinairement sur le marché privé. Cela permettra donc de donner du travail sur des «projets d’entretien et de rénovation de moindre envergure», réalisables «dans des délais très restreints et susceptibles d’être avancés».

Il est également primordial que les investissements et les constructions appartiennent à l’avenir à une logique de faible impact environnemental. Le régime d’aides «SME Packages Sustainability» pour les constructions va donc être élargi à plus d’entreprises, même si le montant maximal de cette aide ne peut toutefois pas dépasser les 100.000 euros. L’enveloppe budgétaire allouée pour cette mesure est de l’ordre de 7.500.000 euros.

Enfin, le gouvernement soutiendra le secteur de la construction en matière de formation continue et en renforcement des compétences orientées vers la transition énergétique, dans la cadre du Programme FSE+ «Investir dans le futur» 2021-2027. Ces formations s’adressent «aux entreprises mais aussi aux salariés d’activités économiques artisanales et immobilières», aux PME, tout comme aux bureaux d’architectes et d’ingénieurs, voire aux communes, pour une enveloppe totale estimée à 1.400.000 euros.

Renforcer le régime d’aides pour les communes

Du côté des communes justement, des moyens financiers sont également à l’ordre du jour, puisque le gouvernement entend mettre une enveloppe budgétaire de 25 millions d’euros à disposition pour augmenter temporairement les projets de rénovation énergétiques de bâtiments appartenant aux municipalités, avec dans le viseur le parc de logements abordables déjà existants.

Une main tendue qui ira d’ailleurs de pair avec «une offre d’analyse et d’identification de projets de rénovation en collaboration avec la Klima-agence» à laquelle les conseillers logements des communes pourront d'ailleurs contribuer. Tout dossier solide pourra déboucher sur une aide à la pierre «permettant une participation étatique de 75% aux projets de rénovation tels que prévu par la législation en vigueur».