Le grand-duc Henri et le prince Sébastien fêtent leur anniversaire

La famille grand-ducale vient de se réjouir de la naissance de son petit dernier, le prince François. Aujourd'hui, la série d'anniversaires se poursuit.

(nr) - Quand un père et son fils fêtent leur anniversaire le même jour, on peut facilement célébrer 100 ans de vie en une seule fois, un chiffre remarquable que le grand-duc Henri et son fils Sébastien ont frôlé ce dimanche 16 mai. Le 16 avril, le chef de l'État et le dernier de ses cinq enfants pourront souffler respectivement 68 et 31 bougies, du moins en théorie. Alors que le grand-duc Henri est né le 16 avril 1955 au château de Betzdorf, son fils a fait de même 37 ans plus tard, jour pour jour, à la maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg-Ville.

Une bonne occasion de trinquer - et peut-être même une sorte d'échauffement pour l'événement grand-ducal de l'année: le mariage civil de la princesse Alexandra avec le Français Nicolas Bagory le 22 avril à Luxembourg-Ville, ainsi que le mariage religieux à Bormes-les-Mimosas une semaine plus tard. C'est surtout à l'issue de ce dernier que la fête devrait être particulièrement animée. Selon le service de presse de la Maison du Grand-Duc, le mariage reste privé; les invités et autres détails sont tenus secrets.

Le prince Sébastien aux côtés de sa sœur la princesse Alexandra, lors du mariage de leur cousin Josef von Liechtenstein en Colombie en mars 2022. © PHOTO: Jean-Claude Ernst

Mais les grandes festivités ne s'arrêtent pas là pour le moment. Le 6 mai, le couple grand-ducal et quelque 2.000 autres invités sont attendus à Londres pour le couronnement du roi Charles III.

