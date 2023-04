Le jugement du Dr Benoît Ochs est suspendu

Santé

La commission disciplinaire doit à nouveau se prononcer sur une demande de récusation. Le Dr Ochs pourra à nouveau exercer la médecine dans quelques jours.

Le Dr Benoît Ochs va à nouveau pouvoir soigner des patients au Luxembourg. Dimanche, l'interdiction d'exercer d'un an dont faisait l'objet le médecin généraliste prend fin. Cette figure de proue du mouvement anti-vaccination covid-19 avait été condamnée en mars 2022 par le Conseil supérieur de discipline du Collège médical pour avoir enfreint 13 articles du code de déontologie. Suite à cela, il avait dû fermer son cabinet à Gonderange le 15 avril 2022.

L'homme de 62 ans reste toutefois sous le coup d'une deuxième procédure disciplinaire. Le Collège médical lui reproche à nouveau plusieurs manquements au code de déontologie dans le cadre de la pandémie du covid-19. Les faits se seraient déroulés entre le jugement en première instance de juillet 2021 et celui en deuxième instance de mars 2022, soit avant que son interdiction d'exercer n'entre en vigueur.

Ainsi, le médecin aurait à nouveau enfreint l'obligation du port du masque, aurait prescrit des médicaments non autorisés, mais aussi rédigé des certificats non autorisés. Lors d'apparitions publiques, il aurait également fait le lien douteux entre les mesures prises lors de cette pandémie et celles des nazis...

Discussions autour de la demande de récusation

Il faudra toutefois attendre encore un peu avant qu'une décision soit prise en première instance dans cette deuxième procédure disciplinaire. En effet, le jugement, qui devait être rendu mercredi prochain, a été reporté. Selon les informations du Luxemburger Wort, le Conseil de discipline doit à nouveau se pencher sur une demande de récusation contre le président de la commission disciplinaire, le président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Pierre Calmes.

La défense avait fait cette demande pour la première fois en amont de l'audience publique début mars. En effet, lors du premier procès portant sur des accusations similaires contre le Dr Ochs, la commission de discipline avait déjà statué. Et dans la même configuration, avec Pierre Calmes comme président. De ce fait, le droit de l'accusé à un tribunal impartial et indépendant n'est, selon la défense du médecin, pas garanti.

La demande avait d'abord été rejetée par la vice-présidente du tribunal de district. Mais la défense a toutefois fait appel de la décision et a obtenu partiellement gain de cause fin mars. La cour d'appel a conclu qu'il y avait eu une erreur de procédure dans le rejet de la demande. Le conseil de discipline aurait dû statuer lui-même sur cette demande. Le conseil de discipline doit donc se pencher à nouveau sur la demande de récusation.

Si la demande de récusation contre le juge est acceptée, l'audience en première instance devra à nouveau se tenir devant la commission disciplinaire. Toutes les parties peuvent toutefois faire appel une nouvelle fois de la décision. Il en va de même pour le jugement proprement dit dans la procédure disciplinaire. Une décision définitive devrait donc encore se faire attendre relativement longtemps.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort. Adaptation: Charles Michel

