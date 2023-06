Le LSAP se lance dans l'Est du pays avec Paulette Lenert à sa tête

Charel Heim, Tess Burton, Tom Bellion, Paulette Lenert, Ben Streff, Nadine Lang-Boever et Kenichi Breden (de gauche à droite) sont candidats pour le LSAP dans l'Est. © PHOTO: Anouk Antony

Les élections communales sont à peine terminées que les partis se mettent déjà en ordre de marche pour la prochaine échéance électorale, à savoir les élections législatives du 8 octobre prochain.

Lire aussi :Voici les sept gagnants et les sept perdants des élections communales

Tour d'horizon des candidats en lice

Ce lundi soir, à Grevenmacher, le LSAP a adopté à l'unanimité sa liste Est pour les élections législatives.

Les têtes de liste sont l'actuelle vice-Première ministre et ministre de la Santé Paulette Lenert (55 ans) et le collaborateur du groupe parlementaire LSAP Ben Streff (28 ans). La députée LSAP de l'Est Tess Burton (38 ans) figure également sur la liste. Elle a été réélue au conseil communal de Grevenmacher avec 966 voix.

Lire aussi :Comment les électeurs se représentent leur candidat idéal

Autres personnalités présentes: Tom Bellion (59 ans), conseiller communal de Schengen, qui dirigera encore le Luxembourg City Tourist Office jusqu'en juillet avant de prendre sa retraite. Le jeune conseiller communal de Junglinster Kenichi Breden (30 ans), Charel Heim (25 ans), le premier remplaçant du LSAP à Echternach et la conseillère communale de Mertert, ainsi que Nadine Lang-Boever (55 ans) défendront également les couleurs socialistes cet automne. Les jeunes socialistes et les femmes représentent chacun 43% de l'effectif selon les statistiques fournies par le parti.

Un congrès prévu en juillet

En 2018 lors des dernières élections législatives, le LSAP avait atteint 12,88% des suffrages dans la circonscription de l'Est. Les socialistes n'étaient ainsi parvenu à décrocher qu'un seul siège à la Chambre avec Tess Burton. Le parti ambitionne de décrocher cette année un deuxième siège. Les Verts avaient obtenu un pourcentage plus élevé (16,52%) en 2018, mais également qu'un seul siège. Le DP a envoyé deux députés, et le CSV trois parlementaires à la Chambre représentant l'Est.

Un congrès est prévu au courant du mois de juillet. Lors de celui-ci, la candidature de Paulette Lenert en tant que tête de liste pour les législatives sera officiellement actée. La vice-Première ministre s'était dite prête le 20 janvier, lors d'une réception du Nouvel An, à se lancer dans ce défi électoral.