Le Luxembourg a gagné près de 100.000 habitants en huit ans

Population au 1er janvier 2023

Le Statec a publié, ce mardi 18 avril, les chiffres actualisés de la population au 1er janvier 2023. Voici ce qu'il faut retenir de la démographie du pays.

Le Luxembourg comptait plus de 660.000 habitants au 1er janvier dernier. La capitale est évidemment la ville la plus peuplée du pays, avec 132.780 habitants. © PHOTO: Archives LW

15.000 habitants de plus en un an

Au 1er janvier 2023, il y avait très précisément 660.809 résidents au Luxembourg. En un an, le pays a gagné 15.412 habitants (+2,4%). Et en huit ans, ce sont près de 100.000 personnes supplémentaires qui se sont installées au Grand-Duché: il n'y avait «que» 562.958 habitants au Luxembourg au 1er janvier 2015.

À noter qu'il y a un tout petit peu plus d'hommes que de femmes dans le pays: 332.444 contre 328.365. Mais s'ils sont plus nombreux, ces messieurs vivent, en moyenne, quatre ans de moins que les femmes. L'espérance de vie de ces dernières est de 84,8 dans le pays, contre 80,5 ans pour les hommes.

L'âge moyen du pays se situe quant à lui autour de 40 ans: 40,5 ans précisément pour les femmes et 39,1 ans pour les hommes. Et il faut signaler que la population étrangère est un peu plus jeune que les habitants ayant la nationalité luxembourgeoise.

Les chiffres de l'état civil en 2022

Il y a eu 6.495 naissances au Luxembourg l'an passé. Un chiffre inférieur à celui de 2021, et une diminution qui est une tendance nette depuis le début des années 2000, rappelle le Statec. «L’indicateur conjoncturel de fécondité baisse, passant de 1.38 enfant par femme en 2021 à 1.31 enfant par femme en 2022», souligne-t-on. Cet indicateur se situait à 1.47 en 2015.

Le nombre de décès en 2022 s'établit quant à lui à 4.449. La mortalité est en baisse par rapport à 2021, «suite au déclin de la pandémie de covid-19», remarque le Statec. «Les personnes décédées avec le covid-19 représentent 6.2% de la totalité des décès en 2022, contre 9.0% en 2021 et 11.0% en 2020», est-il précisé. L'âge moyen des personnes décédées est de 77,7 ans.

Enfin, à noter que 2.475 mariages civils ont été célébrés en 2022, et 1.243 divorces prononcés. Il y a eu 10.499 naturalisations, réparties équitablement entre résidents et non-résidents.

L'impact de la guerre en Ukraine

Mais le solde naturel n'est pas la raison principale de l'accroissement de la population. Selon le Statec, les 15.000 habitants supplémentaires au Luxembourg en un an sont majoritairement dus «aux migrations, et en particulier à l’afflux massif d’immigrants ukrainiens», au nombre de 4.268, accueillis en très grande majorité au printemps 2022, quand la guerre s'est déclarée dans leur pays. Ainsi, en un an, le nombre d'Ukrainiens sur le sol luxembourgeois a été multiplié par cinq. Ils et elles étaient 1.075 au 1er janvier 2022 et sont 5.238 au 1er janvier dernier.

En 2022, parmi les 31.433 arrivées enregistrées sur le territoire national (+24% en un an), les Ukrainiens représentent ainsi la première nationalité, devant les Portugais (3.633) et les Français (3.107). Dans le sens inverse, 17.227 départs ont été constatés (+8% en un an): Portugais, Luxembourgeois et Français composent le trio de tête des habitants ayant quitté le Grand-Duché.

Concernant les Luxembourgeois, «ils sont de plus en plus nombreux à quitter le territoire, ce qui amène dès lors à un solde migratoire négatif de -1.691 (-1.486 en 2021): 1.582 immigrants luxembourgeois pour 3.273 émigrants luxembourgeois», note le Statec.

Un pays de plus en plus cosmopolite

Ce n'est pas une surprise: de nombreuses nationalités se côtoient et cohabitent au Luxembourg. Quelque 180, précise le Statec. «Parmi les dix nationalités étrangères les plus nombreuses, huit sont issues des vingt-sept pays de l'Union européenne. Les deux communautés non européennes de ce ''top 10'' sont les ressortissants ukrainiens (5.238 personnes) et indiens (4.657 personnes). Bien qu'en diminution au cours des dernières années, les Portugais représentent la première communauté étrangère, leur part dans la population totale s'élevant à 13.9%», indique encore le Statec.

20% de la population vit dans la capitale Sur les quelque 660.000 habitants que compte désormais le pays, 132.780 vivent à Luxembourg-Ville, soit 20% de la population du Grand-Duché. Le podium des communes les plus peuplées est toujours complété par Esch-sur-Alzette (36.625) et Differdange (29.536). Tout en bas de ce «classement», Saeul reste la commune la moins peu peuplée, avec 983 habitants. Soit 135 fois moins que la capitale.

