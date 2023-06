Le Luxembourg envisage d'ajouter des écoles internationales gratuites

Trois villes du sud du Luxembourg, très peuplées, sont envisagées pour accueillir de nouvelles écoles internationales publiques, le pays multilingue cherchant à tirer parti du succès des six écoles déjà en activité, a déclaré le ministre de l'Éducation, Claude Meisch (DP).

Schifflange, Dudelange et Sanem pourraient être les futurs sites de nouvelles écoles gratuites, le pays cherchant à étendre son réseau d'écoles internationales, a écrit M. Meisch en réponse à une question parlementaire mardi. Il n'a pas précisé le nombre de nouvelles écoles que l'État a l'intention de construire.

Un réseau croissant

Le réseau croissant d'écoles internationales sans frais de scolarité est déjà présent à Clervaux, Differdange, Junglinster, Mersch et Mondorf, ainsi que dans le quartier de Merl à Luxembourg-Ville.

Les écoles proposent le baccalauréat européen dans trois langues principales, l'anglais, le français et l'allemand, ainsi qu'en portugais à l'école internationale de Differdange.

Le diplôme a été créé à l'origine pour les écoles européennes qui enseignent aux enfants des employés de l'UE, afin de permettre aux plus jeunes de recevoir une éducation comparable à celle qu'ils recevraient dans leur pays d'origine, s'ils décidaient d'y retourner. Ces écoles proposent un programme multilingue en sciences humaines, en arts et en sciences au niveau secondaire.

Un système qui entraîne des retards

Dans les autres écoles publiques du Luxembourg, la langue utilisée dans la communication quotidienne est le luxembourgeois, tandis que les élèves du primaire apprennent à lire et à écrire d'abord en allemand, puis en français. Les enfants qui ne connaissent pas ces langues bénéficient d'un encadrement et d'un enseignement supplémentaires.

Le système d'enseignement public multilingue du Luxembourg entraîne un retard dans les progrès scolaires, alors que le fait d'offrir aux élèves la possibilité de recevoir un enseignement dans la langue de leur choix améliorerait les résultats, a déclaré la Commission européenne dans un rapport publié le mois dernier.

«Si cette option d'enseignement dans une langue principale était étendue à une plus grande partie de la population scolaire, elle pourrait considérablement améliorer les chances des élèves d'obtenir de meilleurs résultats d'apprentissage», indique le rapport.

Un écart important au Luxembourg

Plus de 8% des élèves au Luxembourg ont quitté l'école sans avoir terminé l'enseignement secondaire l'année dernière, contre un peu plus de 6% en 2018, note le rapport.

«Les compétences de base et la performance globale des étudiants dépendent largement de leur milieu socioéconomique et linguistique», a déclaré Bruxelles, ajoutant que l'écart entre les étudiants financièrement plus aisés et leurs pairs moins bien lotis «est plus important au Luxembourg que dans tout autre pays de l'UE».

En 2018, l'État a ouvert des écoles internationales sans frais de scolarité à Junglinster, dans l'est du pays, à Mondorf-les-Bains, dans le sud-est, et à Clervaux, dans le nord, afin d'offrir cette option aux étudiants et aux parents de toutes les régions du pays.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxembourg Times.

Adaptation: Simon Martin