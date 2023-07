Le Luxembourg est bien pourvu en réserves foncières: un potentiel de 161.000 logements

Selon le ministère du Logement et le Département de l'aménagement du territoire, des réserves foncières permettant de loger 77.500 résidents pourraient être mobilisées dans les cinq ans au Luxembourg.

A partir des plans d'aménagement général (PAG) des communes, le ministère du Logement et le Département de l'aménagement du territoire ont actualisé les données concernant le potentiel foncier pour le logement et les activités économiques et artisanales au Luxembourg. Voici les chiffres à retenir.

5.720

Le Grand-Duché dispose d'un «potentiel considérable» de 5.720 hectares. Ainsi, pour Claude Turmes, ministre de l'Aménagement du territoire (déi gréng), il n'est pas nécessaire d'élargir les périmètres des PAG actuels», les surfaces existantes pour développer le logement et les activités économiques et artisanales sont suffisantes.

63

Les zones d'habitation représentent près de deux tiers des réserves foncières du pays, 63% précisément. Et «environ les trois quarts des réserves foncières sont destinés à un usage résidentiel».

39

L'Etat et les communes disposent d'une part relativement faible de ces réserves foncières. Les propriétaires privés sont majoritaires. Parmi eux, 39% seraient intéressés pour vendre ou développer leurs terrains, tandis que 43% ne le sont pas.

77.500

Avec des si, on pourrait faire beaucoup de choses, et régler bien des problématiques au Luxembourg. Toujours est-il que, selon les données actualisées, 21% des réserves foncières destinées à un usage résidentiel pourraient être mobilisées dans les cinq années à venir.

Cela représenterait des solutions de logement pour 77.500 résidents. 23% supplémentaires le seraient entre cinq et dix ans. Enfin, 85% de ces réserves pourraient être mobilisées sans obstacle juridique ou physique. A terme, il y a assez de place dans le pays pour construire 161.000 logements, sans modifier les PAG.

58

Sans surprise, la capitale et ses communes périphériques possèdent la plus grande capacité de logement au regard des réserves foncières. L'agglomération de capitale, celle du Sud et la Nordstad réprésentent, ensemble, 58% de la capacité de logement du pays, toujours au regard des réserves foncières.

1.900

Les 5.720 hectares de réserves foncières ne sont pas forcément des prairies. Un tiers, soit 1.900 hectares, est même déjà artificialisé: il s'agit de friches urbaines ou industrielles. Ces réserves foncières comprennent aussi les «dents creuses» en zone urbaine.