Le Luxembourg officialise sa sortie du Traité de la Charte de l'Énergie

(avec AFP) - Désormais, c'est officiel! Claude Turmes a annoncé sur Twitter que le Grand-Duché quitte bel et bien le Traité de la Charte de l'Énergie: «Avec la publication dans le Journal Officiel du 26 juin 2023, le Luxembourg a officialisé sa sortie du Traité de la Charte de l'Énergie (TCE).»

Une décision déjà actée en novembre dernier

«La sortie sera effective au 21 juin 2024 après l'écoulement de la durée du délai de préavis.» Le ministre luxembourgeois considère que «même si la modernisation du TCE entraîne certaines avancées, l’incohérence avec les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat reste réelle. Le Traité dans son ensemble reste trop protecteur des investissements dans les énergies fossiles et nucléaires», a précisé le ministre de l'Énergie luxembourgeois.

Cette annonce est loin d'être une surprise, car Claude Turmes avait déjà annoncé le 18 novembre dernier que le Luxembourg comptait quitter le traité datant des années 1990. «Sur ma proposition, le Conseil du gouvernement a décidé de sortir du TCE.»

Une réforme gelée

Le TCE a été signé en 1994, au sortir de la Guerre froide, pour offrir des garanties aux investisseurs dans les pays d'Europe de l'Est et de l'ex-URSS. Réunissant l'UE et une cinquantaine de pays, il permet à des entreprises de réclamer, devant un tribunal d'arbitrage privé, des dédommagements à un État dont les décisions et les réglementations affectent la rentabilité de leurs investissements -même lorsqu'il s'agit de politiques pro-climat.

En novembre dernier, face à la réticence de plusieurs États membres de l'Union européenne, dont le Luxembourg, l'UE a dû geler la réforme de la charte de l'énergie.

Les États qui souhaitent se retirer du traité continuent d'être soumis à ses obligations, en raison d'une «clause de survie» protégeant pendant 20 ans, après le retrait d'un pays signataire, les investissements couverts par le TCE. La Commission les poussait donc à approuver le projet de modernisation, quitte à se retirer ensuite avec une «clause de survie» s'appliquant au traité modifié.

La réforme proposée visait à empêcher «les réclamations opportunistes» et à exclure du champ du traité, après une transition de 10 ans, les investissements déjà lancés dans les combustibles fossiles ainsi qu'à réduire la clause de survie.