Le Luxembourg ouvre trois nouvelles ambassades

Au cours des deux dernières décennies, le personnel diplomatique du Luxembourg a fortement augmenté. En 2023, de nouveaux bureaux de représentation viendront s'y ajouter.

Quatre ans, c'est le temps qui s'est écoulé depuis la dernière «Conférence diplomatique» organisée au Luxembourg, en raison de la pandémie. «Nous l'avions fait par Internet durant les années covid, mais ce n'était pas la même chose», a expliqué, jeudi, Jean Asselborn (ministre des Affaires étrangères) lors du bilan de la conférence de trois jours et demi qui a réuni des diplomates luxembourgeois du monde entier.

Les ambassadeurs ne sont pas les seuls à apprécier la liberté de circulation retrouvée, Jean Asselborn lui-même l'apprécie également. Face à la guerre qui domine en Ukraine, il est très important d'être présent dans les capitales du monde et de pouvoir montrer «que l'Europe ne se concentre pas uniquement sur elle-même».

Au Costa Rica, au Bénin et en Corée du Sud

En 2019, il s'agissait encore d'un conflit régional limité; depuis 2022, la guerre en Ukraine s'est transformée en une invasion russe à grande échelle et a occupé une bonne partie des discussions de cette conférence : «L'influence de la guerre se fait sentir partout», a expliqué Asselborn.

Mais le positionnement occidental clair contre l'agresseur russe est loin d'être partagé partout dans le monde. Pour le chef de la diplomatie, «notre mission est aussi d'expliquer les sanctions et de tout faire pour que Poutine mette fin à la guerre».

Il a voulu envoyer le message «que l'Europe ne regarde pas seulement l'Ukraine, mais qu'elle continue à s'engager dans le monde pour résoudre les problèmes». La coopération au développement est de plus en plus importante. C'est pourquoi le ministère des Affaires étrangères veut ouvrir cette année de nouvelles ambassades à San José (Costa Rica) et Cotonou (Bénin) ainsi qu'à Séoul (Corée du Sud). En 2023, le Luxembourg compte 51 représentations diplomatiques et consulaires, dont 32 ambassades bilatérales, 13 représentations permanentes et 6 consulats généraux.

Le taux de femmes a augmenté

Pour Jean Asselborn, l'heure n'est pas d'ouvrir une ambassade à Kiev. En tant que «petit pays», le Luxembourg doit limiter le nombre de ses ambassades. D'autant qu'il existe de nombreuses coopérations diplomatiques avec la Belgique et les Pays-Bas. Aussi, l'ambassade luxembourgeoise au Danemark couvre toute la Scandinavie et sept pays sont desservis depuis Bangkok.

«On ne peut pas faire autrement», a déclaré le ministre. L'Ukraine a toujours été prise en charge par l'ambassade de Prague. L'équipe locale a fait un excellent travail et a également aidé à faire sortir de nombreux Luxembourgeois d'Ukraine au début de la guerre.

En 2004, lors de son entrée en fonction, 91 personnes étaient employées dans le corps diplomatique. Selon Jean Asselborn, 26,4% étaient des femmes. Aujourd'hui, sur les 163 employés 38,8% sont des femmes. «Nous nous sommes améliorés, mais nous devons encore progresser», a souligné Asselborn, qui a tenu à préciser que le Luxembourg menait depuis des années une politique étrangère féministe.

Cela implique de mettre le thème de l'égalité des femmes à l'ordre du jour des conférences internationales. De plus, des engagements ont été pris dans le cadre de la coopération avec les ONG. Jean Asselborn a souligné qu'il était éminemment important, dans le cadre de la terrible guerre en Éthiopie, d'associer également les victimes de violences sexuelles aux négociations de paix : «Les femmes doivent absolument avoir leur mot à dire.»