Le Luxembourg participe à une opération de sauvetage de migrants au large de Lampedusa

L'hélicoptère luxembourgeois peut être déployé à travers l'Union européenne en fonction des besoins opérationnels. © PHOTO: Ministère des Affaires étrangères et européennes

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Au moins 30 passagers sont encore portés disparus. Le 5 août dernier, le naufrage de deux bateaux transportant des migrants a été reporté au large des côtés italiennes, à proximité de l'île de Lampedusa. Au total, 57 personnes ont pu être secourues dans l'incident, et ce, grâce à la participation du Luxembourg.

Lire aussi :

«Le sauvetage en mer a besoin de structures claires»

Le ministère des Affaires étrangères et européennes communiquent en effet sur la participation du Grand-Duché à ce sauvetage, cinq jours après les faits. Cette participation a pris la forme de la contribution d'un hélicoptère de surveillance aérienne, opéré par la Luxembourg Air Ambulance (LAA) à l'opération conjointe «Thermis», qui est coordonnée par l'agence Frontex.

L'utilisation de l'appareil a notamment permis le repérage d'environ 40 naufragés qui se trouvaient à la mer, suite au naufrage de leur embarcation. Ces personnes ont ensuite été secourues par les autorités italiennes.

Un sauvetage par les airs

Le lendemain matin, une ronde de l'hélicoptère a ensuite permis de repérer 15 autres migrants qui avaient trouvé refuge sur les falaises du côté ouest de l'île de Lampedusa, où leur embarcation avait échoué la veille, indique le ministère des Affaires étrangères. Les conditions en mer ne permettant pas un sauvetage maritime, ces naufragés ont été secourus par un hélicoptère de l'armée italienne.

Pour rappel, le Luxembourg contribue depuis 2017 aux efforts de recherche et de sauvetage déployés dans le cadre des missions européennes coordonnées par Frontex, l'Agence européenne de garde frontières et garde-côtes, grâce à la mise à disposition de capacités de surveillances aérienne. Opérée par le Luxembourg Air Ambulance, cette mission est effectuée grâce à un hélicoptère équipé et du personnel spécialement formé. Depuis début 2023, ces moyens sont déployés à Lampedusa.