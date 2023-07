Le Luxembourg peut encore améliorer son État de droit

Le quatrième rapport de la Commission européenne sur l'État de droit invite le Luxembourg à améliorer son processus décisionnel législatif via les consultations publiques.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

L'exercice se veut annuel depuis 2019. Dans son rapport sur l'Etat de droit, la Commission européenne passe en revue la situation de chaque État membre de l'Union européenne quant au respect des droits fondamentaux et des valeurs démocratiques de l'UE. Ce que la quatrième édition de ce document souligne, c'est avant tout que l'Etat de droit a progressé à l'échelle du continent.

Lire aussi :Le Luxembourg se classe 8e dans un indice de l'Etat de droit

Une amélioration de la situation qu'il est possible d'attribuer aux recommandations formulées par la Commission européenne. Près de 65% des recommandations spécifiques émises l'année dernière ont en effet été suivies par les États membres. «Nous savons que le rapport sert de référence pour engager des débats au niveau national et qu’il contribue à orienter les programmes de réforme nationaux», s'est réjoui Didier Reynders, le Commissaire européen à la Justice.

La Pologne et la Hongrie pointées du doigt

Car au-delà de fournir une photographie de la situation dans chaque État, le document formule plusieurs recommandations à chaque pays, dans le but d'améliorer l'État de droit. À cet égard, Didier Reynders a souligné la création d'un conseil de la magistrature au Luxembourg, ou encore la discussion en cours aux Pays-Bas pour supprimer le pouvoir de l'exécutif de donner des instructions aux procureurs dans des affaires individuelles.

Le rapport se base sur quatre piliers: les systèmes de justice nationaux, les cadres de lutte contre la corruption, le pluralisme des médias et les autres questions institutionnelles en lien avec l'équilibre des pouvoirs. Si des évolutions positives sont donc soulignées par la Commission, «des préoccupations d'ordre systémique subsistent dans certains Etats membres».

Lire aussi :La Pologne sanctionnée par la justice européenne

C'est le cas notamment de la Pologne et de la Hongrie. Les deux pays d'Europe de l'Est suscitent des inquiétudes, particulièrement pour le non-respect des médias, des minorités, de l'indépendance du pouvoir judiciaire ainsi que leur lutte insuffisante pour la corruption. Si la Pologne a avancé dans ses réformes sur le plan judiciaire, les textes doivent encore être votés par le Parlement.

Des failles subsistent

De son côté, le Luxembourg atteste d'un bon niveau de respect de l'Etat de droit, mais des améliorations peuvent encore être effectuées. Ainsi, si le rapport souligne des progrès significatifs pour garantir des ressources adéquates aux services de poursuite chargés de la criminalité économique et financière, des failles subsistent.

Lire aussi :Un meilleur accès à la justice pour tous les citoyens

Dans cet esprit, la Commission européenne recommande au Luxembourg de poursuivre le processus d'adoption de la réforme sur l'accessibilité de l'aide judiciaire, d'évaluer la mise en œuvre de la nouvelle législation sur le lobbying auprès du Parlement, mais également celle du fonctionnement du registre de transparence et veiller à ce que ce dernier respecte les exigences. Il est par ailleurs demandé au Grand-Duché de veiller à la mise en œuvre des mesures adoptées par rapport au délai de traitement des demandes de divulgation de documents officiels, et, enfin, d'améliorer le processus décisionnel législatif en offrant plus de possibilités aux parties prenantes de participer aux consultations publiques.