Le Luxembourg reste le champion du rail

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 575 euros. C'est le montant investi par habitant dans le réseau ferroviaire luxembourgeois l'année dernière. La valeur par habitant est ainsi plus de deux fois plus élevée que dans les trois pays voisins que sont la Belgique (126 euros), l'Allemagne (114 euros) et la France (46 euros) réunis, comme le montrent les chiffres actuels d'Allianz pro Schiene. L'alliance allemande à but non lucratif pour les transports compare chaque année les investissements des pays européens.

Le plan national de mobilité met l'accent sur le rail

Ce n'est pas la première fois, et probablement pas la dernière, que le Luxembourg occupe la première place de ce classement, devant des pays comme la Suisse (450 euros), la Norvège (364 euros) ou l'Autriche (319 euros). En effet, le Grand-Duché travaille de manière conséquente à la mise en œuvre du plan national de mobilité pour la période allant jusqu'en 2035. Et l'extension de l'infrastructure CFL est un élément essentiel de cette planification.

Parmi les projets mentionnés dans le plan de mobilité, on compte par exemple l'extension des voies près de Pétange au sud-ouest et du tracé en direction de Trèves à l'est. En outre, les deux lignes de train en direction de la Belgique seront étendues à l'ouest et au nord, y compris la bifurcation vers Diekirch. Et les deux voies qui mènent du nœud de Bettembourg vers la France seront également étendues.

Un autre grand projet, et non des moindres, est le tram. D'ici fin 2024, le tracé sera prolongé jusqu'à l'aéroport. D'ici à 2028, le tram devrait également circuler jusqu'à Hollerich, et une extension du réseau est également prévue au Kirchberg.

La France reste en queue de peloton

Le Luxembourg continue donc de dominer le classement européen, mais son avance se réduit. En 2021, la valeur par habitant au Luxembourg était en effet encore de 607 euros. La valeur a donc baissé, alors que la Suisse (2021 : 413 euros) et la Norvège (2021 : 315 euros) ont toutes deux bien progressé l'année dernière. La France reste en queue de peloton, mais elle a tout de même investi un euro de plus par habitant dans le réseau que l'année précédente.

Le niveau d'investissement d'un pays dans son réseau dépend également de la manière dont il fixe ses priorités en matière de politique des transports. En la matière, le Luxembourg s'en sort mieux que l'Allemagne. Alors qu'en 2022, selon l'Allianz pro Schiene, 52% des dépenses de transport du pays voisin étaient investies dans les réseaux ferroviaires (et 48% dans les routes interurbaines), ce chiffre était de 60% au Luxembourg. Le Grand-Duché n'est toutefois pas le champion dans ce domaine. En Suisse, la part des investissements dans le rail était de 62%, en Autriche même de 72%.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin