Le Luxembourg se prépare déjà à la canicule

Il aura fait très chaud ces dernières semaines. Au Luxembourg, ce mois de juin est, pour l'heure, le deuxième le plus chaud et le deuxième le plus sec depuis 1947. De quoi laisser présager un été pour le moins caniculaire, les prévisions semblent toutes s'accorder sur ce point.

Plus que jamais, les personnes les plus vulnérables, en particulier celles qui vivent seules ou avec une personne à mobilité réduite, avec peu d'autonomie, peu de contacts et aucune aide sociale, devront faire l'objet d'une vigilance accrue. Un monitoring possible grâce au plan canicule du ministère de la Santé. Celui-ci risque d'être déclenché au cours des prochaines semaines en raison notamment du phénomène météorologique El Nino, comme l'a rappelé le directeur de la Santé Jean-Claude Schmit. Ce dernier pourrait faire grimper les températures jusqu'à battre de nouveaux records de chaleur.

Quatre phases différentes

Plus concrètement, le plan canicule se découpe en quatre phases distinctes. La première, dite «préparatoire», sera déclenchée lorsque Meteolux annoncera l'arrivée d'une masse d'air chaud vers le Luxembourg. Outre une sensibilisation accrue dans les services d'urgence des hôpitaux, le grand public sera également informé et le service de visite de surveillance des personnes vulnérables sera déployé afin notamment de les aider à s'hydrater.

Au total, 952 personnes sont actuellement inscrites via ce réseau d'aide et de soins, dont 229 sont prises en charge par la Croix-Rouge Luxembourgeoise. «Néanmoins, il est toujours possible de s'inscrire», a insisté Jean-Claude Schmit. Pour ce faire, il suffit simplement de téléphoner au 2755.

Au cas où le mercure grimperait davantage, la phase 2 ou «avis de grande chaleur» sera enclenché. On parle ici d'une période très chaude annoncée par Météolux où la température maximale oscille entre 33 et 35°et une température supérieure à 23° tout au long de la journée. «On parlera donc d'une nuit tropicale», explique le directeur de la Santé. Dans ce cas-ci, la vigilance montera encore d'un an avec une attention particulière à toutes les personnes vulnérables.

Et puis, la phase trois n'est autre que «l'alerte canicule» avec une température maximale enregistrée supérieure à 35° et supérieure à 23° tout au long de la journée. Cette phase devra être déclenchée par la direction de la Santé et impliquera son lot de visites à domicile supplémentaires. La communication au grand public sera particulièrement renforcée avec des messages de prévention diffusés sur un maximum de supports.

Une cellule de crise en cas de phase 4

Une quatrième et dernière phase, jamais déclenchée jusqu'ici, a également été mise sur pied si le mercure devait continuer à s'affoler. Là, une cellule de crise serait mise en place et des moyens supplémentaires seraient dégagés avec l'appui du conseil du Gouvernement. Ainsi, le CGDIS de même que l'armée seraient réquisitionnés pour apporter leur aide.

Outre ce plan, le Dr Jean-Claude Schmit a également souhaité accorder une attention toute particulière à certains publics, dont les personnes sans-abri. Pourrait-on se diriger vers une «action été», semblable à celle d'hiver, pour protéger les SDF ? On se rappelle que la désormais ex-ministre de la Famille, Corinne Cahen, estimait que la mise en place d'une action estivale pour aider les sans-abris n'était pas nécessaire, «les associations existantes étant déployées toute l'année».

Une attention toute particulière à l'ozone

Aussi, le directeur de la Santé a également tenu à mettre en garde contre d'éventuels pics d'ozone, un gaz oxydant extrêmement réactif. Il exerce une action irritante locale sur les muqueuses oculaires et respiratoires, des bronches jusqu’aux alvéoles pulmonaires. Plusieurs pics ont déjà été constatés ces derniers jours. Celui-ci se forme lors des journées ensoleillées et sans nuages, avec des vents faibles et lorsque les températures sont supérieures à 25°. Ce contexte, mixé avec des oxydes d'azote produites majoritairement par le secteur routier et les composés organiques volatils issus d'hydrocarbures favorisent la création de pollution à l'ozone.

Si un pic, basé sur les seuils européens, venait à être atteint, une campagne de prévention serait lancée, invitant la population à ne pas pratiquer d'activité sportive durant les heures de la journée où le taux atteint ce niveau. De plus, la vitesse sera alors limitée à 90 km/h sur toutes les autoroutes. Dans ce cas de figure, il est recommandé de ne pas utiliser les voitures les plus polluantes et de privilégier les transports en commun.

La Santé recommande à l'ensemble de la population de télécharger l'application «Meng Loft» pour smartphones. Mise au point par l’Administration de l’environnement, elle permet notamment d'être informé par la qualité de l'air au Luxembourg en fonction de votre géolocalisation, de même que les tendances des principaux polluants, dont l'ozone, le dioxyde d’azote et les poussières fines au niveau de chaque station. Des alertes en cas de dépassement des seuils peuvent être notifiées aux utilisateurs en temps réel.