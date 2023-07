Le Luxembourg songe à abolir le délai de réflexion avant un avortement

Si le Planning Familial et le ministère de la Santé se positionnent en faveur de l'abandon du délai de réflexion entourant une procédure d'avortement, les gynécologues de la SLGO ne cachent pas leur opposition à cette évolution.

Trois jours. Entre la première consultation et l'acte d'interruption volontaire de grossesse (IVG), il est impératif de patienter trois jours. Au Luxembourg, l'avortement est la seule procédure médicale concernée par un délai de réflexion. Ce dernier pourrait cependant bientôt se voir purement et simplement supprimé, à en croire une récente prise de position de la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP), dans une réponse parlementaire.

Questionnée par Jeff Engelen (ADR) sur le sujet, la vice-Première ministre révèle la position favorable du gouvernement luxembourgeois quant à «la réduction du délai au strict minimum, c'est-à-dire, en pratique, que l'interruption pourra alors se faire le lendemain de la première consultation». Un avis que la femme politique appuie par la position du Comité scientifique en charge de l’évaluation de la loi et de la pratique de l’avortement en Belgique. Dans un rapport, ce groupe de travail belge a souligné que «ce délai est aujourd'hui vécu comme humiliant, suggérant une immaturité des femmes auxquelles il faudrait imposer un délai de réflexion obligatoire, supposant qu'elles ne seraient pas aptes à le prévoir elles-mêmes».

À la lecture de cette réponse parlementaire, la présidente du Planning Familial n'a pas retenu sa joie. «Une prise de position aussi claire de la ministre ne peut qu'être félicitée. C'est très surprenant, en période pré-électorale, qu'elle trouve de tels mots», réagit Ainhoa Achutegui. L'association, qui milite pour l'abolition du délai de réflexion, se poste en faveur de «l'autodétermination du corps des femmes». «Le délai de réflexion est une position paternaliste que nous ne pouvons pas soutenir», résume tout simplement la présidente du Planning Familial.

Des avis divergents

Contacté, le ministère de la Santé confirme la position de Paulette Lenert en indiquant que «différents pays européens ont déjà réduit ou supprimé entièrement le délai de réflexion, le qualifiant d'inutile et compromettant au niveau des délais dans la procédure d'IVG». En effet, la France a abandonné la mesure en 2016, et a depuis été suivie par les Pays-Bas en 2022, tandis que 13 pays européens, dont la Belgique, l'Allemagne ou encore l'Espagne, maintiennent encore cette période obligatoire.

Si le Planning Familial et le ministère de la Santé semble s'être mis d'accord sur le sujet, la Société luxembourgeoise de gynécologie et d'obstétrique (SLGO) est loin de partager le même avis. Par la voix de son président, le docteur Pit Duschinger, l'organisation professionnelle estime que la réduction du délai de réflexion, «risque d’être plus souvent délétère que bénéfique», tout en soulignant que «des exceptions doivent rester possibles lors des grossesses détectées très tardivement». «Ce n’est nullement une volonté de réduction du pouvoir décisionnel d'une patiente. Cela constitue plutôt une protection contre des décisions mal prises, en urgence, qui pourraient être regrettées au bout d'un laps de temps», avance le gynécologue.

Un argument qui ne trouve aucunement écho auprès d'Ainhoa Achutegui. «Si une femme venait à regretter son avortement, ce n'est pas le délai de réflexion qui va changer la chose», estime la présidente du Planning. Même si le délai de réflexion disparaît des textes législatifs du Luxembourg, rien n'empêchera une femme de prendre «une voire deux semaines, si le temps le lui permet», pour réfléchir par rapport à la procédure. «On voit l'IVG comme un acte médical, et on ne veut pas qu'il soit sujet à une réglementation différente des autres actes médicaux.»

Si une femme venait à regretter son avortement, ce n'est pas le délai de réflexion qui va changer la chose. Ainhoa Achutegui Présidente du Planning familial

Pour le ministère de la Santé comme pour le Planning Familial, les effets de cette suppression de la période de réflexion, jugée inutile et stigmatisante par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ne peuvent qu'être positifs pour les patientes. «Sur le terrain, le retour que nous avons des femmes, c'est qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles doivent attendre. Elles ont déjà pris une décision et elles ne comprennent pas pourquoi elles doivent poursuivre une grossesse à laquelle elles désirent mettre un terme», poursuit Ainhoa Achutegui.

Des contraintes administratives

Supprimer le temps de réflexion entre la première consultation et l'acte permettrait de «lutter efficacement contre la stigmatisation des femmes, de leur permettre d’assumer davantage le contrôle de leur propre corps et de laisser une plus grande place à l’autonomie des femmes», argumente de son côté le ministère de la Santé.

Aux yeux du docteur Pit Duschinger, la suppression du délai de réflexion rencontre néanmoins un second obstacle, plus administratif. «Rien que d’un point de vue organisationnel, un délai inférieur à un jour sera illusoire. Il est tout à fait clair que ce sera impossible, à la limite du faisable», indique le gynécologue, qui ne cache pas son agacement face aux comparaisons entre le Luxembourg et la France sur le sujet. «Au Luxembourg, on dispose d'un excellent accès à de bons gynécologues. Il y a toujours un gynécologue de garde qui peut mettre une tête d'échographie sur un ventre pour informer une patiente sur l'état de sa grossesse.»

Délai de réflexion et délai administratif sont ici à différencier, selon Ainhoa Achutegui. «Si le professionnel a besoin d'un délai administratif, il se mettra d'accord avec la patiente et si la patiente veut le faire tout de suite, elle ira au Planning familial. Un délai administratif n'a pas à figurer dans une loi», martèle la présidente du Planning.

Il y a toujours un gynécologue de garde qui peut mettre une tête d'échographie sur un ventre pour informer une patiente sur l'état de sa grossesse. Docteur Pit Duschinger Président de la SLGO

Faire évoluer «une loi qui est l'une des lois les plus libérales de toute l'Europe sur le sujet» nécessite d'avoir accès à «davantage de données statistiques», selon le docteur Pit Duschinger. L'absence de statistiques suffisamment représentatives semble ainsi être l'un des rares points à mettre tout le monde d'accord. Dans sa réponse parlementaire, Paulette Lenert s'est également positionnée en faveur d'une récolte et d'un traitement de statistiques plus complètes.

«C’est très positif que la ministre ait annoncé sa volonté de faire des statistiques car, pour le moment, nous sommes les seuls à en faire», se réjouit Ainhoa Achutegui, qui rappelle par ailleurs que les IVG pratiquées au Planning Familial le sont durant la quatrième semaine de grossesse en moyenne.

À l'image de l'allongement légal du délai pour l'interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines, également soutenu par le ministère de la Santé et le Planning Familial, la suppression de la période de réflexion fera encore l'objet de nombreuses discussions. À commencer par celles du groupe de travail sur l'avortement, dont ces trois interlocuteurs sont partie prenante, qui a tenu sa première réunion au mois de mai et doit à nouveau se réunir à la rentrée.