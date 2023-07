Le Luxembourg, toujours bon dernier en matière de dépenses de défense

Share this with email

Ce n'est guère nouveau, malgré des investissements de plusieurs millions, le Grand-Duché ne consacre pas encore assez d'argent pour sa défense. En effet, rappelons que le Luxembourg investit énormément en ce qui concerne la capacité opérationnelle fondamentale de l'alliance de défense transatlantique, notamment avec l'envoi de soldats luxembourgeois dans le cadre de missions de l'OTAN. On se souvient également d'un investissement de 445 millions d'euros dans le domaine de la cyberdéfense. Ce n'est malheureusement pas assez et il est difficile pour un petit pays de gonfler ses efforts de défense via le recrutement militaire, le pool de candidats étant limité.

Dans un document publié ce vendredi, l'OTAN a mis à jour le classement des dépenses de défense par les différents pays composant l'organisation. Pour rappel, il est demandé à chaque pays membre de consacrer au moins 2% de leur produit intérieur brut (PIB) à la défense.

Un budget en très nette augmentation

Il en ressort que le Luxembourg est encore très loin de l'objectif demandé et figure bon dernier du classement malgré une hausse considérable des investissements depuis une dizaine d'années. Concrètement, selon les dernières données de l'OTAN, le Grand-Duché serait à 0,72% de dépenses de défense, bien loin de la directive des 2% même. Cela correspond tout de même à une somme d'environ 573 millions d'euros, un chiffre en nette augmentation d'année en année.

De plus, en termes de dépenses d'équipement en part des dépenses de défense, le Luxembourg dépasse allègrement l'objectif de 20% de l'OTAN avec un total de 50,3% des dépenses consacrées à l'équipement ainsi qu'à la recherche et au développement. Il s'agit ni plus ni moins du troisième score européen, juste derrière la Pologne et la Finlande.

Un objectif irréalisable pour Bausch

Interrogé à de multiples reprises sur le sujet, le ministre de la Défense François Bausch (déi Gréng) a toujours défendu les efforts luxembourgeois, tout en se montrant critique sur la directive de l'OTAN. «Depuis 2014, le Luxembourg a plus que doublé son effort de défense et nous nous engageons à le doubler à nouveau jusqu'en 2028. Cependant, atteindre 2% n'est pas réaliste pour le Luxembourg, compte tenu de nos spécificités nationales», expliquait-il l'année passée. «Cette façon de calculer l'effort de défense pénalise le Luxembourg, qui, grâce à son économie florissante, a connu une forte croissance de son PIB dans les trente dernières années.»

Pour illustrer son point de vue, le vice-Premier ministre s'était ainsi appuyé sur plusieurs comparatifs, dont celui de la Belgique. «Si le Luxembourg affichait le même PIB que la Belgique, notre budget actuel de 464 millions nous conférerait un effort de défense d'1,5%». D'ailleurs, en parlant du plat pays, notons que si la Belgique avait atteint 1,18% du PIB consacré à sa défense l’an dernier, les dépenses de défense ont à peine augmenté d’une année à l’autre, contrairement au PIB qui, lui, a proportionnellement cru davantage. Dès lors, la Belgique retrouve dès lors l’avant-dernière place du classement, juste devant le Luxembourg.