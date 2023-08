Le Luxembourg, un paradis financier pour les étudiants ?

Share this with email

Les prêts garantis par l'État que de nombreux étudiants universitaires utilisent pour leurs études dans le cadre des généreux programmes d'aide financière du Luxembourg sont également utilisés à d'autres fins, qu'il s'agisse d'investir ou de partir en vacances.

Les prêts sont assortis d'un taux d'intérêt de 2 %, ce qui est inférieur aux taux du marché, où les prêts hypothécaires avoisinent les 4 % et les prêts automobiles les 6 %. Bien que l'intérêt sur le prêt étudiant soit encore plus élevé que les rendements très faibles que les banques d'une grande partie de l'Europe paient sur les dépôts, certains étudiants brillants trouvent des occasions de faire travailler cet argent bon marché.

Un prêt utilisé pour les vacances

Le Luxembourgeois Max Jung a emprunté à 2 % et déposé l'argent directement sur un compte d'épargne en France, où les taux de dépôt sont généralement plus élevés qu'au Grand-Duché. Ce jeune homme de 21 ans, qui entame sa troisième année d'études universitaires en communication à Lyon, n'a pas l'intention de toucher à cet argent qui accumule des intérêts.

D'autres étudiants qu'il connaît ne sont pas aussi prudents.

«J'ai un ami qui a utilisé le prêt pour beaucoup de choses», explique-t-il. «Il a utilisé les 5.000 euros une fois pour partir en vacances».

L'ami de Max Jung n'est pas une exception. D'autres étudiants ont raconté à un journaliste du Luxembourg Times avoir utilisé l'argent du prêt pour financer des vacances ou des sorties au restaurant.

Ces prêts font partie des 265 millions d'euros de bourses et de prêts que l'État accorde chaque année à quelque 33.000 étudiants luxembourgeois.

117 millions d'euros dépensés

Les emprunteurs de prêts étudiants bénéficient de l'aide des contribuables luxembourgeois, car les banques agréées par l'État qui prêtent l'argent reçoivent des subventions qui compensent la différence lorsque les taux d'emprunt sont supérieurs à 2 %, a expliqué un porte-parole du ministère de l'Éducation.

Le gouvernement a dépensé 117 millions d'euros pour les prêts étudiants au cours de la dernière année académique, contre environ 200 millions d'euros par an jusqu'à l'année académique 2019-2020. Auparavant, chaque étudiant se voyait proposer un prêt d'un montant correspondant à ses besoins lorsqu'il demandait une bourse, mais avait la possibilité de le refuser. Désormais, ce sont les étudiants qui doivent prendre l'initiative de demander eux-mêmes le prêt.

Le montant du prêt varie en fonction du coût des frais universitaires, du revenu familial et d'autres critères, mais les emprunteurs peuvent bénéficier d'un minimum de 6.500 euros par an jusqu'à un peu plus de 10.000 euros.

Le remboursement commence dans les deux ans qui suivent la fin des études et peut s'étendre sur une période maximale de dix ans.

«Nécessaire d'obtenir une aide supplémentaire»

Pour Tom Christiansen, 21 ans, les prêts l'ont aidé à payer son loyer à Amsterdam, où il poursuit des études européennes.

«Je ne pense pas que je pourrais vivre uniquement grâce aux bourses», souligne-t-il. «Il était nécessaire d'obtenir une aide supplémentaire».

Le Luxembourg est l'un des rares pays d'Europe à offrir des bourses universelles à ses étudiants, allant de 1.200 à 7.000 euros par semestre. L'extrémité inférieure de cette fourchette est destinée aux jeunes qui étudient au Luxembourg et vivent chez leurs parents dont le revenu annuel dépasse 135.000 euros. Les bourses les plus élevées sont destinées aux étudiants qui ont des frères et sœurs, qui étudient à l'étranger, qui paient des frais de scolarité plus élevés et dont les parents gagnent moins de 30.000 euros.

Les étudiants peuvent calculer le montant de l'aide financière qu'ils peuvent obtenir grâce au simulateur en ligne du gouvernement.

L'allocation et le prêt d'environ 9.000 euros par semestre dont bénéficie Tom Christiansen n'étant pas suffisants à Amsterdam, il a pris un emploi de réceptionniste dans un hôtel en mai.

Manger de la viande une fois par semaine seulement

Max Jung bénéficie d'une plus grande marge de manœuvre financière. Il reçoit 3.600 euros par semestre sous forme d'allocations et ses parents paient son loyer. L'inflation l'a obligé à faire des choix budgétaires plus stricts, comme ne manger de la viande qu'une fois par semaine, mais il dit vivre confortablement.

«Je ne peux pas me plaindre de l'aide financière», confie-t-il, en expliquant qu'il peut également économiser les revenus de ses emplois d'été. «À la fin du semestre, je n'ai jamais eu besoin de sortir de l'argent de mes propres ressources».

Les étudiants luxembourgeois bénéficieront également des deux hausses de 2,5% chacune des aides financières, liées à l'augmentation du coût de la vie.

«Des investissements plus prudents»

L'inflation qui a imposé ces augmentations n'a pas nui à Kenza Domingues, 21 ans, qui étudie l'économie à Paris. Elle s'est certes tournée vers les «paniers inflationnistes» des supermarchés parisiens, qui proposent des produits de première nécessité tels que des légumes et des fruits à prix réduits, mais l'impact aurait été plus sévère sans l'aide de l'État.

«Il s'agit plus d'un ajustement modéré que d'un fardeau écrasant», dit-elle..

Bien qu'elle connaisse de nombreux étudiants qui dépensent inconsidérément leur aide financière, ils sont l'exception à la norme, croit-elle savoir.

«Je trouve que la majorité des étudiants que je connais ont tendance à faire des investissements plus prudents et plus responsables avec leurs fonds», conclut-elle.

(Notes complémentaires d'Emery P. Dalesio)

Cet article est paru initialement sur le site du Luxembourg Times.

Adaptation: Mélodie Mouzon