Le magasin d'informatique du boulevard Royal ferme ses portes après 50 ans d'existence

Le magasin est déjà fermé et vidé. Seules les inscriptions au-dessus des vitrines et quelques pièces d'exposition dans la vitrine rappellent que Prosys, le magasin d'informatique situé à l'angle du boulevard Royal, était autrefois en activité. Le 1er septembre, il n'y aura plus rien à voir, car les nouveaux locataires auront déjà emménagé. Dino Totaro, directeur général du commerce, est assis en face de nous à la terrasse d'un café. Il raconte fièrement son histoire, qui ne l'a pas seulement marqué, mais qui a aussi fondamentalement changé le développement de son entreprise.

C'est en 1973 que Prosys, qui s'appelait alors Eurobureau, ouvre ses portes. On y trouvait tout le nécessaire pour le bureau, des machines à écrire aux stylos en passant par les cahiers. Les toutes premières calculatrices de poche y étaient également proposées. Mais l'électronique ne jouait pas encore un rôle important lors de l'ouverture de l'enseigne. Ce n'est qu'à la fin des années 1970 qu'il a pris de l'importance.

Dino Totaro n'avait que 13 ans lors de l'ouverture du magasin. Pourtant, le commerce ne lui était pas étranger. Pendant sa scolarité au Lycée des Arts et Métiers, il passait tous les jours devant Eurobureau. «En 1973, mon lycée a été le premier à autoriser les élèves à utiliser une calculatrice. C'est à cette occasion que j'ai eu mon premier contact avec le magasin, puisque c'est là que j'ai acheté ma première calculatrice», se remémore Dino Totaro.

Une invention révolutionnaire

En 1979, l'actuel gérant a commencé à travailler dans le magasin alors qu'il était encore étudiant. Eurobureau cherchait quelqu'un pour vendre les nouveaux ordinateurs importés directement d'Amérique. Par hasard, des élèves du Lycée des Arts et Métiers étaient également recherchés. «Naturellement, je me suis inscrit. C'est ainsi que j'ai obtenu mon premier emploi de technicien en 1979», raconte Totaro.

Son travail consistait en fait à réparer les machines. «Puis, en 1980, j'ai eu l'idée, justement parce que nous vendions des caisses, d'intégrer un ordinateur dans une caisse». De cette idée est née le Restaurant Computer System (RCS). Cela s'est avéré être un énorme succès: rapidement, 75% des restaurants du pays étaient équipés de ce système, alors qu'il n'existait aucun outil comparable dans le monde. Prosys s'est logiquement fait un nom avec cette invention.

Dino Totaro a acheté sa première calculatrice chez Eurobureau. © PHOTO: Chris Karaba

En 1982, le Restaurant Computer System a été lancé sur le marché en tant que système de caisse pour la restauration. Contrairement aux caisses précédentes, il était équipé d'un lecteur qui reconnaissait les différents serveurs d'un restaurant. Ceux-ci devaient se connecter à la caisse à l'aide d'une clé. Ensuite, le serveur pouvait saisir sa commande. «À l'époque, on se serait cru dans le film Matrix: tout était vert et noir. Chaque commande avait un code que le serveur devait entrer», explique Dino Totaro à propos du système.

L'outil savait ainsi automatiquement combien chaque serveur avait gagné à la fin de la journée. La commande elle-même était transmise par l'ordinateur à une imprimante. Grâce au système, il y avait désormais au moins trois imprimantes dans un restaurant: une dans la cuisine, une au bar et une à côté de la caisse. L'imprimante située à côté de la caisse imprimait finalement aussi l'addition pour le client.

L'idée révolutionnaire de Dino Totaro a considérablement facilité la vie des restaurateurs luxembourgeois. © PHOTO: Chris Karaba

Moins de stylos et plus de technologie

À la fin des années 1980, on vendait de moins en moins de fournitures de bureau. Le magasin s'est spécialisé dans tout ce qui avait trait à l'électronique et aux photocopieuses. À l'époque, personne n'en possédait, et c'est ainsi qu'Eurobureau s'est également établi comme magasin de copies. Dans les années 1990, le commerce des photocopieurs a décliné. La concurrence s'est accrue et les ménages ont commencé à acheter leurs propres imprimantes

Alors que le marché des photocopieurs s'essoufflait, celui des RCS continuait à prospérer. À tel point qu'en 2000, un bâtiment a pu être acheté à Junglinster, où se trouve aujourd'hui encore un deuxième magasin. Au cours des dix dernières années, Dino Totaro et ses collègues ont décidé de ne plus vendre de matériel de divertissement. «Nous nous sommes alors vraiment spécialisés dans le système de caisse, c'est-à-dire dans l'installation et aussi dans la réparation. Nous n'étions plus intéressants pour les clients privés», explique l'électronicien de formation.

Le siège social reste à Junglinster

Mais même avec ce changement, les clients n'ont pas manqué. «Nous nous sommes toutefois limités aux clients professionnels, qui exploitent un restaurant dans un rayon d'une centaine de kilomètres. La raison en était que le système ne pouvait pas être utilisé immédiatement par le personnel d'un restaurant. L'installation comprend également le suivi du client», explique l'inventeur. Les techniciens accompagnent le restaurant pendant trois à quatre jours afin d'expliquer le système dans son ensemble. Cela comprend également l'assistance le premier jour d'utilisation.

Même si le magasin de la ville n'existe plus, celui de Junglinster maintient son activité. Le bâtiment que Prosys a acquis en 2000 deviendra son siège social. Dino Totaro fait ses adieux à la retraite avec la fermeture du magasin du boulevard Royal. «Nous avons eu du succès pendant 50 ans avec ce magasin. Je l'ai construit et je suis fier de ce que nous y avons tous accompli. Il est maintenant temps de s'arrêter. Nous sommes reconnaissants pour tout.»

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Laura Bannier