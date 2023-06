Le marché immobilier résidentiel résolument en baisse au Luxembourg

La tendance avait déjà été relevée par atHome.lu début juin, elle est cette fois largement confirmée par le gouvernement.

Lire aussi :La baisse des prix de l'immobilier semble se confirmer

D'après le dernier rapport de données compilées par le Statec et l'Observatoire de l'habitat, en collaboration avec l'administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et le portail immobilier Immotop.lu, «l'activité est en très forte baisse sur les marchés immobiliers et fonciers par rapport au premier trimestre de l'année 2022, et cette forte réduction du nombre de transactions touche l'ensemble des segments».

Pour le résumer simplement, le marché de l'immobilier luxembourgeois, c'est actuellement:

Une forte baisse de l'activité relevée sur les douze derniers mois, particulièrement sur le segment des appartements en construction (-72,5% par rapport au premier trimestre 2022), mais aussi sur les appartements existants (-41,5%), les maisons (-42,9%) et les terrains à bâtir (-41,4%).

Dans le même temps, des prix de vente orientés à la baisse: -1,5% par rapport au 1er trimestre 2022 selon l'indice hédonique du Statec. Cette baisse est tirée par le segment des maisons existantes (-4,3% sur douze mois), alors que les prix sont plus stables sur les segments des appartements existants (+0,4%) et des appartements en construction (-0,4%).

Concernant les loyers pour les personnes en location, la hausse se renforce encore: +11,1% sur douze mois pour notre indicateur des loyers annoncés des appartements. Cette augmentation des loyers annoncés est d'ailleurs nettement supérieure à l'inflation.

Plusieurs facteurs en cause

Un constat global qui s'inscrit dans une tendance observable depuis deux ans, mais dont le niveau d'activité a véritablement plongé depuis le milieu de l'année 2022. Une situation tendue qui s'explique «sans doute par la conjonction de plusieurs facteurs», à commencer par une baisse de l'attrait des investisseurs locatifs en raison de la hausse des taux d'intérêt.

Lire aussi :Une menace de pénurie de locations plane sur le Luxembourg

Le phénomène rend en effet l'investissement immobilier plus onéreux, et dans le même temps certains placements alternatifs «relativement plus rémunérateurs».

Par ailleurs, la baisse des capacités d'achat des personnes voulant bien souvent accéder pour la première fois à la propriété est bien souvent moins importante, du fait précis de la hausse des taux d'intérêt, ce qui a pour conséquence des reports de projets d'achat.

Lire aussi :Le gouvernement entend soutenir les métiers de la construction et les ménages

S'ajoutent à cela les incertitudes entourant le prix futur d'un logement acheté en VEFA lorsque l'on prend en compte l'indexation sur les prix de la construction, lesquels ont pu inciter certains acheteurs potentiels à se reporter sur le segment des logements existants.

Autant de problématiques auxquelles le gouvernement entend apporter des solutions, notamment via des réformes pour les aides individuelles au logement pour les ménages voulant devenir propriétaires, annoncées par les ministres Kox, Delles et Fayot le 20 juin dernier.