Le ministre Hansen demande à ChatGPT de répondre à une question parlementaire

Interpellé par deux députés CSV sur l'usage, le potentiel et les risques de ChatGPT, le ministre délégué à la Digitalisation a répondu de manière originale.

L'outil conversationnel ChatGPT continue d'interpeller, d'interroger, d'effrayer, d'étonner. Que ce soit à l'école ou dans le domaine artistique, cette intelligence artificielle et son utilisation font débat. Le monde politique s'est aussi emparé du sujet. En témoigne cette question parlementaire formulée par les députés CSV Diane Adehm et Laurent Mosar, adressée au ministre délégué à la Digitalisation Marc Hansen (DP).

Les députés s'inquiètent notamment des «possibles violations du Règlement général sur la protection des données (RGPD) liées à l'utilisation de ChatGPT». Selon eux, «les données confidentielles que les employés d’une entreprise sont susceptibles de copier-coller dans ChatGPT pourraient être réutilisées par le logiciel pour la formulation d'une réponse future pour un autre utilisateur». Diane Adehm et Laurent Mosar veulent donc savoir ce que le ministre pense de ChatGPT et de son potentiel, du sujet de la protection des données personnelles, et si le gouvernement luxembourgeois a émis des recommandations au sein de ses services quant à l'utilisation de cet outil.

Une réponse en 200 mots

La première partie de la réponse est pour le moins insolite et prête à sourire. En effet, le ministre a ''tout simplement" demandé à ChatGPT de répondre, en 200 mots, à la question sur son propre potentiel. Voici, in extenso, le texte généré par l'intelligence artificielle.

« ChatGPT est un modèle de langage très avancé qui a été formé sur une quantité massive de données textuelles, ce qui lui permet de générer des réponses cohérentes et pertinentes à une grande variété de questions et de sujets. En tant que tel, son potentiel est très vaste et peut être utilisé dans de nombreux domaines, tels que : • 1. Assistance clientèle: ChatGPT peut être utilisé pour fournir une assistance clientèle personnalisée et rapide, en répondant aux questions des clients sur les produits et services. • 2. Éducation: ChatGPT peut être utilisé pour fournir des réponses rapides et précises aux étudiants, en répondant à leurs questions et en leur fournissant des explications supplémentaires. • 3. Santé: ChatGPT peut être utilisé pour fournir des conseils de santé personnalisés aux patients, en répondant à leurs questions sur les symptômes, les traitements et les médicaments. • 4. Recherche: ChatGPT peut être utilisé pour aider les chercheurs à trouver des informations pertinentes et à formuler des hypothèses. • 5. Création de contenu: ChatGPT peut être utilisé pour générer des articles, des résumés et des descriptions de produits, pour aider les rédacteurs à gagner du temps et à augmenter leur productivité. Dans l'ensemble, le potentiel de ChatGPT est immense et il peut être utilisé pour résoudre un large éventail de problèmes dans de nombreux domaines différents »

Si elle est bien formulée, cette réponse reste très générale. Et plus sérieusement, Marc Hansen avec sa ''vraie'' réponse, que l'on qualifiera néanmoins de tout aussi générale. Pour le ministre délégué à la Digitalisation, «à l'instar de toute nouvelle technologie qui change nos habitudes, une bonne maîtrise de l'outil et une parfaite connaissance de ses possibilités et de ses limites sont indispensables».

Concernant la protection des données, il faut régler cette question «de manière claire, tout comme les questions concernant l'éthique dans l'interaction homme-machine». Enfin, Marc Hansen fait savoir qu'à l'heure actuelle, si «l'utilisation de ChatGPT fait l'objet de réflexions au sein des autorités compétentes», aucune recommandation n'a été effectuée au sein des services gouvernementaux.

