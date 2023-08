Le montage de la Schueberfouer bat son plein

Share this with email

Pour les forains et leurs collaborateurs, c'est à chaque fois un tour de force. Les préparatifs de la Schueberfouer commencent bien avant le coup d'envoi. Même moins d'une semaine avant le coup d'envoi, mercredi prochain, il reste encore beaucoup à faire. Le Luxemburger Wort a jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule des ouvriers lors du montage de deux manèges bien connus.

Le manège de divertissement ressemblant à des montagnes russes, dans lequel un train roule sur une piste circulaire inclinée et gagne en outre en vitesse, a été lancé à l'origine en 1965. Le «Bayern Kurve» a été inventé par l'ingénieur allemand Anton Schwarzkopf. Depuis plus de 40 ans, ce manège fait partie intégrante de la Schueberfouer.

Le propriétaire du Bayern Kurve: Thomas Bozec. © PHOTO: André FELLER

Le propriétaire est Thomas Bozec, originaire de Fréjus, sur la côte méditerranéenne. Ce forain enthousiaste a grandi en tenant la caisse du manège alors qu'il n'était qu'un petit enfant, comme il le révèle. Aujourd'hui, il n'est plus que l'un des rares exploitants de cette attraction qui, malgré son âge, continue de susciter l'enthousiasme des visiteurs de la foire. L'homme est forain jusqu'au bout des ongles, et ce, depuis trois générations. Le «Bayern Kurve» a été acheté par son grand-père en 1980.

Un entraînement sportif sans salle de fitness

Pour le montage, le forain a besoin de cinq à six ouvriers costauds. Lors de notre visite, les hommes transportent de lourds éléments de construction et des poutres hors du camion. Chaque pièce est numérotée, tout est rangé dans un ordre précis dans la salle de charge. Selon une devise allemande, l'ordre est la moitié de la vie, le montage se fait plus rapidement à la main.

1 / 2 Le travail sur la Schueberfouer est toujours un travail qui fait transpirer. © PHOTO: André FELLER

2 / 2 Jusqu'à six personnes sont nécessaires pour mettre en place une attraction. © PHOTO: André FELLER





Mais c'est surtout la force musculaire qui est requise. De nombreuses mains sont nécessaires pour traîner les lourdes poutres et les fixer au bon endroit à l'aide d'un boulon. Thomas Bozec accompagne chaque étape et donne des instructions. Sur certains piliers, il faut d'abord accrocher les lourdes enceintes acoustiques. Ce n'est qu'ensuite que le pilier est soulevé et fixé. Le travail est rude, les ouvriers transpirent rapidement.

Le forain travaille généralement avec une équipe fixe de trois ou quatre personnes. Ils sont rejoints par deux ou trois travailleurs occasionnels selon les besoins. Ses hommes sont originaires de la région de Nancy et de Metz. Ils sont présents à chaque kermesse dans la Grande Région, lorsque le «Bayern Kurve» y est invité.

1 / 3 Le «Bayern Kurve» lors de son installation. © PHOTO: André FELLER

2 / 3 Un coup d'œil rapproché révèle la complexité d'un manège moderne. © PHOTO: André FELLER

3 / 3 Le montage est toujours un tour de force. © PHOTO: André FELLER







Pour le montage, Thomas et ses assistants ont besoin de trois à quatre jours. Le temps de travail quotidien est très variable, selon le forain. S'il y a des réparations à faire, on travaille plus longtemps. Après le montage et le raccordement au réseau électrique, l'exploitant soumet le jeu à de nombreux contrôles. Ceux-ci concernent l'ensemble du système électrique, le tableau de commande et les mécanismes de sécurité, les moteurs, les entraînements, les systèmes de freinage, les chaînes, les vis et les boulons ainsi que le mécanisme de roulement proprement dit. Chaque élément est contrôlé et entretenu avant sa mise en service. Ce n'est pas seulement une prescription, mais cela contribue également à la préservation du «Bayern Kurve», qui est toujours en état de marche après plus de quatre décennies d'exploitation.

Le recrutement de personnel, un défi

En règle générale, il consacre deux jours aux contrôles de sécurité. La mise en place proprement dite ne lui cause pas de stress. En revanche, la main-d'œuvre lui donne parfois du fil à retordre. Depuis la pandémie, il a l'impression que les gens n'ont plus envie de travailler, qu'ils ne sont pas sérieux. Mais c'est le cas de presque tous les forains, et le phénomène est visible dans de nombreux pays.

Cela concerne aussi des secteurs en dehors des foires, précise Thomas Bozec. Les gens sont constamment distraits par les réseaux sociaux. D'autres n'ont tout simplement plus envie de travailler. Même pour les tâches simples, comme la collecte des billets, il est devenu difficile de trouver un employé fiable, dit le forain expérimenté. Il reste néanmoins confiant pour l'avenir: sa propre progéniture grandit déjà dans l'effervescence de la fête foraine.

Au milieu du Glacis, nous rencontrons Charles Hary. Lui et son équipe sont en train d'installer les «Knuppautoen» (les fameuses autos-tamponneuses). Les gens sont de bonne humeur, le travail se déroule comme sur des roulettes. Ses fidèles assistants connaissent toutes les ficelles du métier et toutes les pièces détachées des autos- tamponneuses. Le montage se déroule de manière routinière et structurée.

1 / 3 Charles Hary est considéré comme un pilier parmi les forains luxembourgeois. © PHOTO: André FELLER

2 / 3 Un coup d'œil dans le camion révèle que tout est en ordre. © PHOTO: André FELLER

3 / 3 Charles Hary exploite des auto-tamponneuses sur la Schueberfouer. © PHOTO: André FELLER







Pendant que les deux monteurs fixent soigneusement les planchers périphériques du manège, le forain Charles Hary guide le camion. Un positionnement précis du camion à l'endroit approprié permet de décharger plus facilement les pièces détachées. La prudence est toutefois de mise. Une erreur pourrait endommager la construction déjà en place. Dès que le lourd véhicule est à l'arrêt, le chef ouvre lui-même les portes. Le déchargement d'autres pièces, de chaises et de décorations se poursuit.

De nouveaux manèges arrivent presque toutes les minutes au Glacis. © PHOTO: André FELLER

Les autres attractions sont également en plein montage. Il ne reste que peu de temps. Qu'il pleuve ou que le soleil brille, une chose est sûre : les monteurs vont encore beaucoup transpirer dans les jours à venir.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin