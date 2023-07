Le moustique tigre détecté une seconde fois au Luxembourg

L'insecte pique en journée, surtout tôt le matin et au crépuscule. © PHOTO: Shutterstock

Le moustique tigre semble bel et bien s'implanter au Luxembourg. Après avoir été aperçu à deux reprises sur le territoire de la commune de Roeser l'an dernier, la Santé a annoncé ce vendredi que l'insecte avait été repéré Capellen cette fois, pas plus tard qu'il y a quelques jours.

Originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, le moustique tigre est déjà présent dans le sud de la France depuis 2004. Les experts s'attendaient à l'arrivée de cette espèce invasive, reconnaissable à ses rayures blanches et noires, sur le territoire grand-ducal depuis un certain temps déjà.

Présent dans plusieurs pays européens

Des colonies de moustiques tigres se sont en effet répandues dans plus d'une dizaine de pays européens, le pourtour méditerranéen étant le plus touché. Mais avec la hausse des températures due au changement climatique, les moustiques tigres migrent vers le nord, et notamment dans les pays où le climat était auparavant considéré comme trop froid pour que l'espèce invasive ne s'y installe, comme le Luxembourg.

Au sein de la Santé, on se veut cependant rassurant. L'an dernier, lors de la découverte des premiers individus, les autorités soulignaient que l'espèce est peu nomade, ne parcourant ainsi, généralement, qu'une centaine de mètres autour de son lieu de naissance. Le pays est donc encore loin de l'invasion.

A l'origine de maladies qui peuvent être mortelles

Cependant, la vigilance reste de mise, car «Aedes albopictus» peut être à l'origine d'épidémies de dengue, de chikungunya, de fièvre du Nil occidental ou de Zika, seulement s'il a piqué une personne infectée par l'une de ces maladies. Celles-ci ne circulent toutefois pas au Luxembourg actuellement. Ce qui n'est pas le cas dans le sud de la France où le moustique tigre transmet chaque année des virus. En 2022, plusieurs dizaines de cas de dengue ont été déclarés dans la région. Les foyers ont été contrôlés.

Pour éviter l'installation du moustique tigre, la Santé préconise d'enlever les sites de ponte potentiels qui contiennent de l’eau stagnante. Pour ce faire, il est recommandé d'enlever ou vider les pots de fleurs, jouets, seaux, vieux pneus,... où de l'eau stagne. Et de mettre un filet ou un couvercle sur les réservoirs d'eau de pluie.

Afin d'éviter les piqûres, il faut porter des vêtements amples et couvrants lorsque vous sortez. Car, au contraire des moustiques que nous sommes habitués à rencontrer dans nos contrées, le moustique tigre pique de jour, surtout tôt le matin et au crépuscule. On le retrouve principalement dans la végétation, car il n'aime pas le plein soleil.