Le nombre de distributeurs automatiques en forte baisse depuis 2018 au Luxembourg

Par rapport à ses pays voisins, le Grand-Duché compte plus de distributeurs de billets de banque, même si la tendance est à la baisse.

Pas assez de distributeurs automatiques? C'est du moins le constat que faisait le pétitionnaire Jorge Manuel à la Chambre des députés le 15 mars dernier, quand il est venu défendre sa pétition sur l'inscription du paiement liquide dans la Constitution. Sven Clement suggérait que des bancomats pouvaient être mis en place par l'Etat, une forme de «service public». C'est aux banques de mettre à disposition ce service, a pour sa part estimé Jorge Manuel. «Ils nous prennent déjà assez de frais!»

Combien de distributeurs automatiques de billets (DAB) existe-t-il actuellement au Luxembourg? «Le chiffre est assez stable: 539 fin 2021, -4% par rapport à 2020», note l'association des banques luxembourgeoises (ABBL), sollicitée par Virgule.

«L'évolution de ce chiffre est à mettre en relation avec l'évolution des usages des clients, notamment le recours croissant aux services digitaux qui s'est accéléré lors de la pandémie. En 2021, le recours aux services de e-banking a augmenté de 5% pour les clients privés et de 8% pour les clients professionnels.»

Au Luxembourg, le nombre de DAB par rapport au nombre d'habitants reste au-dessus de la moyenne européenne. Selon les données publiées par la banque mondiale, le Grand-Duché comptait 99,18 DAB pour 100.000 habitants en 2021. La moyenne européenne pour la même période se situait à 62,72 DAB pour 100.000 habitants.

Le Luxembourg a connu un pic en 2018 avec 116,54 DAB, avant de connaître une baisse continue de ce service bancaire. Le Grand-Duché compte également plus de distributeurs comparé à ses pays voisins. Selon les dernières données de la Banque mondiale, datées de 2020, le Luxembourg disposait de 107,45 distributeurs pour 100.000 habitants contre 93,54 pour la France. En février dernier, le média France Bleu notait que la Banque de France «comptait 47.853 DAB fin 2021, soit près de 10% de moins qu'en fin d'année 2018» en France métropolitaine.

Notons que l'Allemagne a connu une baisse drastique des DAB à partir de 2015. À ce moment-là, 122,3 bancomats étaient répertoriés pour 100.000 habitants. En un an, elle est passée à 82,52 DAB pour 100.000 habitants.

«Selon l'Association fédérale des banques populaires et des banques Raiffeisen allemandes (BVR), les instituts coopératifs allemands ont à eux seuls supprimé environ 1.800 distributeurs automatiques de billets en 2021 et 2022», rapporte le média allemand consacré au secteur bancaire Finanzbusiness. Comment expliquer cette baisse? D'après ce média, BVR met en avant trois raisons: «la diminution du nombre d'agences, la baisse de la demande d'argent liquide et... les explosions de distributeurs, de plus en plus dangereuses.»

Les distributeurs de billets de banque sont aussi pris pour cible au Luxembourg. «Face aux attaques et destructions, l'ABBL et ses membres veillent à renforcer la sécurité autour des distributeurs et à en maintenir l'accessibilité en coopérant avec les forces de police. Le protocole d'accord sur la sécurité dans les banques est ainsi régulièrement revu et adapté», fait savoir l'ABBL.

La baisse de distributeurs est assez minime pour la banque ING sur les cinq dernières années. En 2018, elle en comptait 36, contre 34 pour l'année 2023. «L’accès au cash pour nos clients reste un élément important pour nous», indique la banque au lion orange. À combien s'élèvent leurs frais d'entretien? «Ces coûts restent une information confidentielle.»

Qu'en est-il de la Spuerkees? Sollicitée, celle-ci n'a pas su indiquer le nombre de ses distributeurs, mais a mis en avant le nombre d'agences à travers le pays. En 2018, elle en dénombrait 65 et en comptait, trois ans plus tard, 52.

La banque Raiffeisen fait quant à elle savoir qu'elle dispose «actuellement d'un réseau d'environ 47 bancomats répandus dans tout le pays. Grâce au partenariat avec POST Luxembourg, les clients Raiffeisen profitent également de retraits d’espèces gratuits sur l’ensemble du réseau bancomats de POST.» La banque Raiffeisen n'a en revanche pas su dire si elle dénombrait moins de distributeurs sur les dernières années, «faute de données»

Tendance inversée dans l'Europe de l'Est

Si leur nombre diminue progressivement depuis 2018 au Luxembourg et dans ses pays voisins, la situation est tout à fait différente à l'Est de l'Europe. C'est particulièrement le cas en Slovaquie ou encore en République tchèque, où les endroits pour retirer de l'argent sont en hausse continue sur les dernières années.

L'Autriche (168,71) et le Portugal (162,87) sont les deux pays européens qui répertorient le plus de DAB en 2021. La ministre des Finances Yuriko Backes (DP) avait expliqué à la Chambre lors du débat sur le paiement en liquide que, selon une récente étude de la Banque centrale européenne, 52% des Luxembourgeois ont recours à la carte bancaire alors qu'en Autriche, 70% des transactions se font en liquide.