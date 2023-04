Le nombre de faillites explose dans la construction

Crise économique

Les faillites d'entreprises de construction ont plus que doublé au premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022.

C'était attendu et, malheureusement, cela se confirme dans les chiffres. Le nombre de faillites au Luxembourg est élevé. Certes, selon les chiffres publiés par le Statec ce mercredi 19 avril pour le premier trimestre 2023, elles n'atteignent pas le niveau de 2021 à la même période, quand les conséquences de la pandémie de covid-19 secouaient l'économie nationale. Mais les faillites sont tout de même «en hausse de 5% par rapport au premier trimestre 2022 (287 contre 273 jugements)», précise le Statec. Elles s'accélèrent même de mois en mois: 69 en janvier, 98 en février, 120 en mars.

C'est surtout, et sans grande surprise, le secteur de la construction qui paie un lourd tribut en ce début d'année 2023. Les faillites ont plus que doublé par rapport au premier trimestre 2022. Une augmentation de 107,1 % précisément, soit 58 entreprises qui ont mis la clé sous la porte. Dans le détail, il y a eu 10 faillites enregistrées en janvier, 13 en février et surtout 35 en mars. 325 salariés du secteur de la construction ont perdu leur travail. Cela représente 38% des pertes d'emplois de l'ensemble de ce premier trimestre.

Derrière la construction, ce sont les secteurs du commerce et de l'hôtellerie-restauration (Horesca) qui sont principalement concernés par les faillites. Il y a en a même eu 55 dans le commerce - donc un niveau presque comparable à la construction - «mais la situation y est différente: le nombre de faillites reste stable par rapport au 1er trimestre 2022, et les pertes d’emplois sont estimées à moins de 50», précise le Statec.

L'hôtellerie-restauration souffre également

Par contre, l'Horesca connaît une situation similaire à la construction: 38 faillites au premier trimestre de cette année, c'est aussi plus du double par rapport à l'an passé (+124%). Le nombre de faillites mensuelles est en deçà des chiffres de la fin d'année 2022 mais elles restent à un niveau élevé: 10 en janvier puis en février, 14 en mars, «les premières données provisoires faisant état d’environ 150 emplois salariés perdus» au total.

Concernant les liquidations, elles sont en légère hausse au premier trimestre 2023, +1 % par rapport à l'an passé. «Près de 70% des sociétés liquidées durant la période sous revue sont des sociétés holding et fonds de placement», indique le Statec.

Les chiffres du deuxième trimestre 2023, courant juillet, seront certainement attendus avec une certaine fébrilité au Luxembourg. Car après la hausse des faillites constatée en fin d'année 2022 et donc confirmée en ce début d'année 2023, c'est une tendance forte qui se dégage désormais, et qui devrait même s'accentuer dans la construction, si l'on se réfère aux propos de plusieurs experts du secteur.