Le nombre de morts sur les routes luxembourgeoises fait un bond

A l'heure où l'été, saison la plus accidentogène de l'année, démarre et quelques heures avant un long week-end de fête (nationale), certains chiffres peuvent agir comme une piqûre de rappel. Par exemple ceux de l'année 2022 sur les routes luxembourgeoises: il y a eu 35 accidents mortels, et 36 décès au total. Par rapport à 2021, la hausse est conséquente: +67% d'accidents mortels (de 21 à 35) et +50% de personnes tuées (de 24 à 36). Le nombre global d'accidents corporels a, lui aussi, augmenté, de 19%: il y en a eu 916 en 2021, 1.094 en 2022.

Lire aussi :1,5 mètre, la bonne distance pour doubler un cycliste

François Bausch (déi Gréng), le concède: «Ce n'était vraiment pas une bonne année», le ministre de la Mobilité se disant même «choqué» des chiffres de l'an passé. Ils viennent en tout cas un peu ternir, et infléchir, la tendance observée ces dernières années. «On a fait beaucoup d'efforts en dix ans, se défend François Bausch. On était dans le dernier quart des pays européens en termes de statistiques, on est désormais dans les dix premiers. Mais l'année 2022 nous montre que ça peut vite basculer dans l'autre sens. Il faut donc continuer à mettre en place notre plan d'action, déjà mis en pratique à 80%. Mais il reste des choses à faire...» En mêlant prévention et répression. «Les deux vont toujours de pair. D'ailleurs, pour moi, la répression est une forme de prévention: quand on sait qu'il peut y avoir une sanction, on fait davantage attention», souligne le ministre.

De nombreuses victimes chez les motards

Dans le détail, alors que le parc automobile et le trafic ont fortement augmenté au Luxembourg au cours de la dernière décennie, le nombre d'accidents graves au Grand-Duché est malgré tout en baisse sur la même période. Concernant le nombre d'accidents mortels, il suivait grosso modo la même tendance, jusqu'au «relâchement» constaté en 2022.

Deux tiers des cyclistes tués ne portaient pas de casque Paul Meyer, directeur de l'Administration des enquêtes techniques, a présenté une synthèse des accidents mortels sur les voies publiques entre 2018 et 2022. On retiendra que sur les 126 accidents mortels relevés durant cette période, 30 ont concerné des motards; avec, dans 60% des cas, un non-respect des règles de circulation, en grande majorité un franchissement de la ligne médiane. Concernant les accidents mortels de cyclistes, la victime ne portait pas de casque dans deux tiers des cas. Enfin, si l'on se focalise sur les automobilistes, l'alcool et les drogues sont responsables de la moitié des accidents mortels.

L'an passé, 23 automobilistes et huit motards (contre trois en 2021) ont ainsi perdu la vie sur les routes luxembourgeoise. Il y a également eu trois piétons, un cycliste, deux cyclomotoristes et un chauffeur de véhicule utilitaire. Les automobilistes et les motards représentent les catégories d'usagers les plus impliquées dans les accidents graves.

Lire aussi :Le lourd tribut des motards sur les routes luxembourgeoises

Pour plus de la moitié, ces accidents -mortels ou graves- ont eu lieu sur des routes de campagne. Les statistiques concernant les autoroutes sont stables, celles en milieu urbain en baisse. Dans près de 30% des cas, il s'agissait de collisions entre deux véhicules.

La vitesse et l'alcool restent les causes majeures

On le disait en entame, ces accidents mortels et graves se produisent avant tout en été. 2022 ,ne déroge pas à la règle, et dans 71% des cas, le temps était sec et les conditions de circulation tout à fait correctes. Mais les causes principales sont connues, et malheureusement récurrentes: la vitesse a causé onze accidents mortels et 57 accidents graves en 2022; l'alcool respectivement 15 et 36. C'est pourquoi le ministère de la Mobilité, la Sécurité routière et la police grand-ducale continuent d'appuyer sur ces leviers dans leurs messages de prévention.