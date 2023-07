Le Nutri-score, un outil particulièrement plébiscité par les jeunes au Luxembourg

Share this with email

Il a fleuri sur les emballages alimentaires des supermarchés luxembourgeois au cours de ces deux dernières années. Le Nutri-score, implémenté en France depuis 2017, s'est rapidement fait une place dans les habitudes de consommation des Luxembourgeois, à en croire la première enquête menée sur le sujet.

Et parmi tous les consommateurs, ce sont les jeunes qui se révèlent être particulièrement réceptifs à cet outil arrivé en 2021 sur le territoire luxembourgeois. Alors que 98% des 25-34 ans ont affirmé connaître le Nutri-score, leurs aînés étaient moins nombreux à avoir entendu parler du label. Ainsi, seulement 68% des 55-64 ans et 77% des 65 ans et plus ont indiqué en être familiers.

«Il était important pour nous de voir si le Nutri-score marche, mais aussi d'évaluer l'intérêt que lui portent les consommateurs. Dans ce sens, les résultats que nous présentons aujourd'hui sont satisfaisants, surtout chez les jeunes», a souligné Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Protection des consommateurs, lors de la présentation de l'étude de monitoring, ce lundi 31 juillet.

«Un outil simple qui a un impact»

Puisque, au-delà de connaître le Nutri-score, les jeunes résidents sont aussi les plus nombreux à s'y intéresser. 96% des 18-24 ans ont estimé que le système d'étiquetage était intéressant, contre 60% des 55-64 ans. Les 18-24 ans sont aussi ceux qui font le plus confiance au label, 93% d'entre eux ayant indiqué considérer le Nutri-score comme fiable, contre seulement 52% des 55-64 ans.

Ainsi, si les consommateurs un peu plus âgés démontrent un intérêt moins marqué envers l'outil, ils n'y restent pas insensibles, selon ce premier monitoring. Plus de la moitié des répondants (58%) estiment ainsi qu'il est important que l'étiquette Nutri-score s'affiche sur le produit qu'ils achètent.

«Ces résultats montrent que les consommateurs, en particulier les jeunes, sont réceptifs aux actions de sensibilisation menées sur l'alimentation saine et qu'ils comprennent le rôle que joue la nourriture sur leur santé. On est sur la bonne voie», se satisfait la ministre, qui estime que le Nutri-score est «un outil simple qui a un impact».

Le Nutri-score n'est pas parfait, et peut encore être amélioré. Dr. Torsten Bohn Nutritionniste

Sa simplicité fait justement l'objet de débats. Ne prenant en compte ni les additifs ni le degré de transformation d'un produit, le label attribue parfois des notes discutables, à l'instar du Coca-Cola zéro, décoré d'un B, synonyme d'une bonne qualité nutritionnelle. «Le Nutri-score n'est pas parfait, et peut encore être amélioré», conçoit le Dr. Torsten Bohn, nutritionniste et membre du Scientific Committee of the Nutri-Score.

Des améliorations ont d'ailleurs déjà été apportées au système d'étiquetage, grâce à une modification de son algorithme de notation effectuée en deux temps. Alors que la première adaptation du Nutri-score porte sur les aliments solides, et vise par exemple à permettre une meilleure classification des viandes, la seconde se concentre sur les boissons et liquides. «Les huiles ne pourront plus obtenir une meilleure note que B, par exemple, alors qu'il était possible jusqu'ici qu'elles obtiennent un A», illustre le nutritionniste.

Pas d'obligation envisagée

Avant de voir ces évolutions se traduire de façon concrète dans les rayons des supermarchés luxembourgeois, il va cependant falloir être patient. «Les entreprises ont deux à trois ans pour adapter la notation de leurs produits», rappelle le Dr. Torsten Bohn. Pour Paulette Lenert, cette évolution de l'outil de notation est bénéfique, mais elle ne doit pas entacher sa simplicité. «Le Nutri-score est un outil parmi tant d'autres afin d'informer les consommateurs. Ce qui est important, c'est de couvrir ses lacunes en gardant une forme d'équilibre entre ce qui est utile et simple», résume la ministre.

Les consommateurs luxembourgeois n'ont pas été les seuls à être sondés, à travers cette étude. Les entreprises ont également fait part de leur opinion sur le Nutri-score, qui est loin d'être aussi positive que celle des consommateurs. Les industriels, à l'image de Luxlait ou Cactus, se révèlent réticents, en raison des répercussions néfastes sur leurs ventes que peuvent avoir un mauvais score nutritionnel de leurs produits. Les producteurs ont par ailleurs indiqué que des surcoûts pourraient être engendrés par les modifications de l'algorithme.

Que les entreprises se rassurent, Paulette Lenert l'a affirmé: le Luxembourg n'a pas l'ambition de rendre l'affichage du Nutri-score obligatoire. «Nous sommes plutôt en faveur d'une solution européenne sur le sujet.» Le système d'étiquetage reste donc recommandé aux industriels luxembourgeois, et serait même, selon le ministère de la Protection des consommateurs, un avantage concurrentiel qui permettrait à leurs produits de se battre à armes égales avec les denrées alimentaires importées.