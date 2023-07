Le paiement sans contact progresse mais le cash reste plébiscité au Luxembourg

Au Grand-Duché, le paiement par carte dépasse pour la première fois le cash en magasin pour 2022. Retour sur quelques chiffres significatifs quant aux habitudes des résidents en matière d'épargne et de dépenses.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Personne n’a pu l’ignorer, l’année 2022 a très fortement était impactée par la hausse des taux d’intérêts et l’inflation. Concernant la banque de détail, l’ABBL, l’Association des banques et banquiers Luxembourg a mené une étude en collaboration avec la CSSF, sur la base d’établissements financiers couvrant plus de 90% du marché luxembourgeois.

Lire aussi :Les prix des maisons et des appartements continuent de baisser, les loyers augmentent

Un examen qui ne reprend pas les grandes entreprises mais qui se concentre au contraire sur les particuliers, les indépendants et professions libérales, sans oublier les petites entreprises. Fait notable, l’année 2022 dénote d’une augmentation de l’activité de crédits.

En termes de répartition, les prêts hypothécaires aux particuliers (89%) et les prêts à l’investissement (4%) ont augmenté de 5% par rapport à 2021, tandis que les prêts à la consommation restent stables à 4%.

Cependant, on observe une baisse de 38% sur les encours des crédits immobiliers consentis pour des immeubles situés au Luxembourg en 2023.

Le paiement par carte avec ou sans contact gagne du terrain

Du côté des habitudes de paiement, les retraits d’espèces dans les agences bancaires et le recours aux services d’agences ont fortement diminué (respectivement de -60% et -56%) depuis 2019.

En magasin, la carte bancaire dépasse pour la première fois le paiement en cash (52% en 2022 contre 39% en 2019), avec un très grand succès du sans contact qui représente 69% des achats. Concernant les paiements mobiles, ils sont encore minoritaires mais possèdent un potentiel de progression certain.

En ligne, où 80% des résidents ont déjà fait quelques folies, les cartes représentent la moitié des paiements et les solutions de paiements électronique et les virements sont largement utilisés.

Enfin, le paiement instantané de compte à compte entre banques éligibles fait une belle percée, avec un taux d'accès perçu de 63%, le plus haut d'Europe en la matière.

Le cash, toujours prisé des résidents

En dehors des commerces, c’est à nouveau le cash qui reste prédominant de particulier à particulier, avec toutefois un certain succès pour les paiements mobiles puisque 25% des transactions entre individus sont effectuées par application au Grand-Duché, contre 10% dans le reste de l’Europe.

Du reste, le Luxembourg reste tout de même le deuxième pays européen derrière l’Autriche où les citoyens ont le plus d’argent liquide dans leur portefeuille, 120 euros en moyenne. L’étude SPACE de la BCE révèle d’ailleurs que 46% des résidents gardent des réserves d’argent liquide chez eux pour l’année 2022, contre 38% en 2019 (contre 37% et 34% dans l’UE).

Parmi les raisons invoquées sur cette tendance, l’anonymat et la protection de la vie privée par rapport à des dépenses traçables en ligne, une meilleure gestion de ses dépenses personnelles et enfin, une méfiance certaine à l’égard des dispositifs techniques et des méthodes de paiement.

Des mentalités qui devront dans tous les cas s’adapter à des changements à venir, notamment en ce qui concerne l’euro numérique, qui même s’il n’est pas encore effectif, reste un grand chantier que la BCE compte bien mettre en œuvre.