Le parc d'Echternach sera restauré sans plan de prévention des inondations

Les travaux de restauration d'une partie du parc d'Echternach vont enfin commencer, deux ans après les inondations qui ont dévasté la commune luxembourgeoise.

Ils devraient durer cinq ans selon l'historien Marc Schoellen, l'un des professionnels impliqués dans le projet, lors d'une interview accordée à RTL.

Marc Schoellen et l'architecte de jardin Emmanuel D'Hennezel ont d’ailleurs étudié pendant quatre mois les 500 ans d'histoire du parc, afin d’élaborer le projet de restauration qui se concentrera sur la zone datant de 1947.

Dans une première phase, qui devrait durer jusqu'en septembre, la zone située devant le pavillon central sera restaurée.

Si cette requalification du parc est une bonne nouvelle, le projet actuel ne prévoit pas de plan de prévention des nouvelles inondations, afin d'éviter que l'espace ne se retrouve sous l'eau comme ce fut le cas en juillet 2021.

Elisabeth Koltz, de l'Institut national du patrimoine architectural (INPA), a déclaré à RTL qu'il serait important de discuter de la question avec les autorités compétentes.

Echternach a été la région la plus touchée par les pires inondations de l'histoire du Luxembourg. Des dizaines d'espaces, y compris des maisons et des espaces commerciaux, ont été touchés par les inondations et ont mis plusieurs mois à être reconstruits, et plusieurs familles ont perdu tout ce qu'elles possédaient.

Cet article a initialement été publié sur le site de Contacto.

Adaptation: Megane Kambala