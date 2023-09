Le Parti Pirate veut alléger les impôts de 90% des contribuables

Share this with email

Sven Clement et Marc Goergen n'avaient pas mis de tricorne ni de cache-œil lorsqu'ils ont accueilli les autres membres du parti à bord d'une embarcation prénommée «Roude Léiw» jeudi soir. Le congrès national du Parti Pirate s'est en effet déroulé à bord d'un bateau, ancré à Remich. Le programme électoral du parti y a enfin été dévoilé.

D'aucuns s'attendaient peut-être à un peu plus de décor -un coffre au trésor rempli, un sabre ensanglanté, un perroquet qui jacasse- et espéraient en outre quelques slogans pirates extravagants. Au lieu de cela, le chef de file national, Sven Clement, s'est adressé à un environnement sonore bruyant. À l'arrière du bateau, on était plutôt d'humeur bavarde. La présentation du programme a donc été relativement rapide.

Pour une réforme fiscale équitable

La moitié du programme électoral des Pirates peut être mise en œuvre en cinq ans et les problèmes des résidents peuvent ainsi être rapidement résolus, a déclaré Sven Clement. C'est en matière de réforme fiscale que le gouvernement a le plus déçu. «Nous demandons l'abolition des tranches d'imposition et donc une imposition où chaque personne est traitée de la même manière. Nos propositions fiscales soulageraient environ 90% des ménages», a-t-il expliqué. Selon les calculs de l'administration fiscale, une telle politique serait viable financièrement, ont souligné les membres du parti. Il suffit de sortir le plan du tiroir et de le mettre en œuvre.

En ce qui concerne la garde des enfants, le parti mise sur une politique familiale «adaptée à chaque situation de vie et surtout à chaque réalité de vie». Les Pirates demandent donc le paiement en espèces des Chèques-service d'accueil, «afin que chacun puisse décider librement de placer ses enfants dans une structure, de les garder plutôt à la maison ou d'alterner les deux».

Marc Goergen (à g.) et Sven Clement ont présenté un programme électoral ambitieux. © PHOTO: Anouk Antony

En matière de politique de sécurité, les dirigeants du parti estiment qu'il est nécessaire d'arrêter de parler de sentiment d'insécurité. «La sécurité ne peut pas être mesurée de manière émotionnelle, mais objectivement à l'aide de chiffres. Et ensuite, il faut trouver des solutions». Le Parti Pirate veut miser sur une présence accrue de la police nationale.

Des récompenses plutôt que des punitions

Un personnel bien formé est nécessaire pour faire vivre l'économie luxembourgeoise. «Nous avons besoin d'une croissance économique durable, alimentée par la recherche, l'innovation, la numérisation et également par la sueur de tous ceux qui y travaillent», a déclaré le chef de file national du Parti pirate. Celui-ci demande en outre le versement mensuel d'un bonus climatique, «qui récompense les comportements respectueux de l'environnement au lieu de toujours venir directement avec des sanctions».

Il ne s'agit pas d'enrichir les promoteurs immobiliers, mais de mobiliser les logements qui existent. Sven Clement

Pour ce qui est de la santé, le parti a plaidé pour un accès rapide aux soins pour chacun, d'où la nécessité d'élargir l'offre des Maisons médicales et d'élargir les horaires d'ouverture. Côté logement, les Pirates ont souligné que «chaque citoyen mérite un toit sur la tête». «Nous avons besoin d'une offensive de construction de logements et pas seulement d'une initiative. L'État doit construire plus et racheter plus de projets. Il ne s'agit pas d'enrichir les promoteurs, mais de mobiliser les logements qui existent», a souligné Sven Clement. Le Parti Pirate continue de s'engager pour un loyer de dix euros par mètre carré dans les logements publics.

Avant le lancement officiel de la campagne électorale, il a été possible de se faire une idée des affiches que présentera le parti Pirate. © PHOTO: Anouk Antony

La «dignité au troisième âge» est un autre élément clé du programme électoral des Pirates. Pendant trop longtemps, la notion de profit a été mise au premier plan «au lieu de créer un accès universel aux maisons de soins et de retraite». Sans oublier la revendication centrale depuis la création du parti: «Nous demandons une réelle participation citoyenne et la nomination d'un conseil citoyen national».

Au bout d'une petite demi-heure, tout était dit, le programme approuvé et la promesse faite que, selon Marc Goergen, «si vous votez pour les Pirates, vous avez la garantie que ce que nous disons sera mis en œuvre».

