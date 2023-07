«Le pays a besoin d'une autre politique»

Share this with email

Le CSV est dans les starting-blocks pour les prochaines élections législatives, et estime avoir de bonnes chances de pouvoir remporter le scrutin, avec ses 60 candidats présentés samedi 8 juillet lors du congrès national du parti. Pour les chrétiens-sociaux, 24 femmes et 36 hommes âgés de 24 à 68 ans sont en lice, ce qui représente 40% de candidates féminines.

Les 60 candidats du CSV Au Centre : Luc Frieden (59 ans) de Contern, Elisabeth Margue (33) de Luxembourg-Ville, Diane Adehm (52) de Hesperange, Maurice Bauer (51) de Luxembourg-Ville, Laurent Braun (28) de Strassen, Emilie Costantini (43) de Luxembourg-Ville, Alain De Bourcy (47) de Kopstal, Alex Donnersbach (31) de Walferdange, Lynn Frank (37) de Manternach, Paul Galles (50) de Luxembourg-Ville, Marie Laure Goeres (26) de Luxembourg-Ville, Jean-Marie Hoffmann (56) de Luxembourg-Ville, Marc Lies (54) de Hesperange, Laurent Mosar (65) de Luxembourg-Ville, Danira Mustafic (33) de Luxembourg-Ville, Vincent Reding (30) de Weiler-zum-Turm, Marthe Scharfe (36) de Niederanven, Natalie Silva (42) de Fels, Abby Toussaint (46) de Mersch, Serge Wilmes (41) de Luxembourg-Ville, Claude Wiseler (63) de Luxembourg-Ville. Au Sud : Gilles Roth (56 ans) de Mamer, Georges Mischo (48) d'Esch-sur-Alzette, Maria Agostino (47) de Pétange, Nancy Kemp-Arendt (54) de Monnerich, Guy Breden (53) de Kehlen, Emina Ceman (28) de Differdange, Gabriel Di Letizia (64) de Monnerich, Félix Eischen (57) de Kehlen, Myriam Gonçalves (45) de Schifflange, Mélanie Grün (31) de Kayl-Tétange, Serge Hoffmann (56) de Habscht, Françoise Kemp (32) de Dudelange, Anne Logelin (38) de Sassenheim, Sarah Moreira (27) d'Esch-sur-Alzette, Nathalie Morgenthaler (43) de Sassenheim, Dejvid Ramdedovic (43) d'Esch-sur-Alzette, Pascal Ricquier (55) de Monnerich, Nadine Schmid (50) de Mamer, Marc Spautz (60) de Schifflange, Guy Tempels (51) de Differdange, Christian Weis (37) d'Esch-sur-Alzette, Michel Wolter (60) de Käerjeng, Laurent Zeimet (48) de Bettembourg. À l'Est : Léon Gloden (50 ans) de Grevenmacher, Max Hengel (46) de Wormeldange, Ricardo Marques (30) d'Echternach, Octavie Modert (56) de Stadtbredimus, Raphaël Schmitz (49) de Junglinster, Rita Wallerich (61) de Remich, Stéphanie Weydert (39) de Rosport-Mompach. Au Nord : Martine Hansen (57 ans) d'Esch-sur-Sûre, Christophe Hansen (41) de Clervaux, Myriam Binck (35) de Rambrouch, Jeff Boonen (38) de Beckerich, Emile Eicher (68) de Clervaux, Jim Leweck (43) de Bourscheid, Jean-Paul Schaaf (57) d'Ettelbruck, Anne Steichen (24) de Grosbous, Charel Weiler (36) de Diekirch.

C'est la première fois que les chrétiens-sociaux disputent des élections législatives avec des doubles têtes régionales. Celles-ci doivent incarner l'expérience et le renouveau, mais ne sont pas paritaires. La tête de liste nationale, Luc Frieden, est également tête de liste régionale au Centre, et se présentera avec la coprésidente du parti, Elisabeth Margue. À l'Est ce sont les deux députés-bourgmestres, Léon Gloden et Max Hengel, qui ont été désignés. Au Nord, le parti compte sur la coprésidente du groupe CSV à la Chambre, Martine Hansen, et le député européen, Christophe Hansen, pour grappiller un maximum de voix. Et enfin, au Sud ce sont les deux députés-bourgmestres, Gilles Roth et Georges Mischo, qui mèneront la liste des candidats.

Nous sommes là, nous sommes le parti le plus fort, nous sommes au centre de la politique de ce pays et nous avons la ferme intention d'y rester. Claude Wiseler Coprésident du parti

Pour la sélection de ses candidats, le CSV a largement misé sur des élus nationaux et locaux. Sur les 21 députés, seuls Jean-Marie Halsdorf (Sud) et Aly Kaes (Nord) ne se représentent pas. Un peu plus de la moitié des candidats (32) s'étaient déjà présentés en 2018.

Les candidats CSV de la circonscription de l'Est. © PHOTO: Alain Piron

«Prêt pour la prochaine bataille"

Après dix ans dans l'opposition, et face à une politique bleu-rouge-vert «d'immobilisme», selon Serge Wilmes, ou «d'échec», d'après Luc Frieden, le CSV veut revenir au gouvernement «pour faire une autre politique».

Les candidats dans la circonscription du Nord. © PHOTO: Alain Piron

Après les élections communales, qui se sont révélées être satisfaisantes du point de vue du CSV, le parti s'estime «prêt pour la prochaine bataille», a déclaré son coprésident Claude Wiseler. «Tous ceux qui ont voulu nous écarter, nous laisser dans un coin, doivent maintenant changer de stratégie. Nous sommes là, nous sommes le parti le plus fort, nous sommes au centre de la politique de ce pays et nous avons la ferme intention d'y rester.»

Pendant ce temps, Luc Frieden a présenté les dix priorités du programme électoral sur lesquelles le CSV souhaite travailler en priorité s'il accède au gouvernement.

Les candidats dans la circonscription du Centre. © PHOTO: Alain Piron

«On a eu raison de distribuer beaucoup d'argent pour soutenir les citoyens et les entreprises lors des crises covid et énergétique», a estimé Luc Frieden, «mais on a oublié de s'attaquer aux problèmes structurels du pays».

À ses yeux, le gouvernement actuel a surtout échoué dans le domaine de la construction de logements. «Ce que le bleu-rouge-vert a fait en matière de logement, surtout ces derniers mois, est inacceptable. Les différentes propositions successives n'ont fait qu'aggraver les problèmes», a affirmé Luc Frieden.

Les candidats dans la circonscription du Sud. © PHOTO: Alain Piron

Mais d'autres problèmes n'ont pas non plus été abordés suffisamment par la coalition au pouvoir, à en croire le CSV qui cite le risque de pauvreté, les impôts, les soins de santé ou encore la compétitivité.

Nous ne ferons pas de campagne contre les autres partis, mais nous ferons campagne contre la Gambie. Luc Frieden Tête de liste nationale du CSV

Luc Frieden a en outre clairement indiqué ne pas vouloir faire de campagne «contre l'un ou l'autre parti». «Nous pouvons et voulons certainement collaborer avec les autres partis, car c'est ainsi que fonctionne notre démocratie», a-t-il déclaré. Néanmoins, «nous voulons faire campagne contre la Gambie, car nous avons constaté qu'en raison de points de vue trop différents, le bleu-rouge-vert ne peut plus avancer et ne peut pas proposer de solutions aux problèmes du pays», a conclu la tête de liste nationale du CSV.