Le plein-emploi, c'est terminé au Luxembourg

Il a oscillé autour des 4% pendant des mois. Le taux de chômage, qui remonte lentement, mais sûrement, depuis le début de l'année 2023, a à nouveau dépassé la barre des 5% au 31 mai 2023. Un seuil que le Luxembourg n'avait pas connu depuis le mois de décembre 2021, lors duquel le taux mesuré était de 5,2%. Au total, 15.188 demandeurs d'emploi résidents disponibles étaient inscrits à l'Agence de développement pour l'emploi (Adem) à la fin mai.

Lire aussi :Ces communes qui connaissent un taux de chômage particulièrement bas

Si l'on compare ce chiffre à celui enregistré douze mois auparavant, les chômeurs sont 8,9% plus nombreux qu'au 31 mai 2022, soit 1.242 personnes de plus. Cette hausse concerne toutes les durées d'inoccupation, sauf celle des demandeurs d'emploi longue durée, dont l'inscription est supérieure à 12 mois, fait savoir l'Adem.

Par rapport au mois d'avril, la hausse est plus limitée, le taux de chômage passant de 4,9% à 5%, mais est suffisante pour faire sortir le Luxembourg du "plein emploi", une situation dans laquelle le chômage se situe à un taux inférieur à 5%.

16,6% de demandeurs d'emploi indemnisés en plus

Le nombre d'inscriptions de demandeurs d'emploi est à la hausse, avec 2.227 inscriptions dénombrées au cours du mois de mai 2023, soit 87 personnes de plus qu'en mai 2022, ou 4,1%. Parmi ces inscriptions, 64 émanent de personnes bénéficiaires de la protection temporaire, c'est-à-dire de réfugiés en provenance d'Ukraine.

Lire aussi :Près d'un nouveau salarié du privé sur trois embauché en CDD

La plus forte hausse constatée par l'Adem concerne le nombre de demandeurs d'emploi résidents bénéficiant de l'indemnité de chômage complet. Ces derniers sont 8.073, soit 1.148 ou 16,6% de plus qu'il y a un an.

A contrario, le nombre de postes vacants déclarés à l'Adem, lui, est à la baisse. Au cours du mois de mai, 3.528 offres d'emploi ont été déposées par les employeurs luxembourgeois à l'Adem, soit une baisse de 26,7% par rapport aux offres enregistrées en mai 2022. Cette baisse concerne tous les secteurs d'activité, à l'exception du commerce, du transport, de l'entreposage, de l'industrie manufacturière et de l'enseignement, fait savoir l'agence.

Lire aussi :Un nombre record de postes vacants au Luxembourg

Le nombre de postes vacants est ainsi redescendu sous la barre des 10.000. Au 31 mai, 9.686 offres d'emploi étaient enregistrées à l'Adem, soit 26,9% de mois qu'à la même date en 2022. Parmi les professions les plus recherchées par les sociétés luxembourgeoises, figuraient le développement informatique (153 offres déposées en mai), la comptabilité (138 offres), l'audit (127 offres) et le secrétariat (117 offres).