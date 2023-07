Le premier Boeing 737-8 de Luxair est arrivé au Luxembourg

Dimanche à 14h05, le premier Boeing 737-8 de Luxair a enfin atterri à Luxembourg. C'est ce qu'a annoncé la compagnie aérienne sur Facebook ce weekend. Après l'atterrissage, l'avion a été accueilli par le traditionnel salut à l'eau.

Il s'agit donc de l'un des deux modèles de ce type d'avion qui rejoindront la flotte de Luxair cet été. Les deux avions seront loués et voleront pour la compagnie luxembourgeoise jusqu'en 2027.

Pour la suite, Luxair a déjà pris ses dispositions. Au printemps, quatre Boeing 737-8 ont été commandés à l'avionneur américain. Il y a deux semaines, quatre modèles légèrement plus petits, le Boeing 737-7, ont également été commandés. Pour ce modèle, Luxair sera le premier client en Europe.

Un modèle d'avion controversé

Selon Luxair, le 737-8 qui vient d'arriver dispose d'une cabine plus spacieuse, d'un espacement plus important entre les sièges et de compartiments à bagages plus grands.

L'avion ne fait toutefois pas l'unanimité. L'avion, officiellement connu sous le nom de Boeing 737 Max, s'est surtout fait connaître du grand public pour deux crashs survenus en 2019. Deux modèles flambant neufs s'étaient alors écrasés dans des circonstances presque identiques peu après le décollage. Il s'en est suivi une interdiction mondiale de vol pour le 737 Max, qui n'a été levée qu'au début de l'année 2021.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol