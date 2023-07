Le prince Félix et la princesse Claire attendent leur troisième enfant

La princesse Amalia et le prince Liam vont accueillir un petit frère ou une petite sœur d'ici quelques mois.

Le prince Félix, la princesse Claire et leurs enfants la princesse Amalia et le prince Liam vont accueillir un nouveau membre dans leur famille. © PHOTO: Laurent Blum

La famille du prince Félix et de la princesse Claire va à nouveau s'agrandir. Le couple attend son troisième enfant, a annoncé la Cour grand-ducale sur son site Internet et les réseaux sociaux ce jeudi 13 juillet.

Ainsi, la princesse Amalia, âgée de neuf ans, et le prince Liam, âgé de six ans, auront bientôt un petit frère ou une petite sœur. Il s'agira du septième petit-enfant pour le Grand-Duc et son épouse Maria Teresa. La date du terme de la grossesse n'a pas été dévoilée.

Mariés depuis bientôt dix ans

La famille du prince Félix vit à Francfort-sur-le-Main, mais ces dernières semaines, on l'a souvent vue lors d'événements publics et aussi privés au Grand-Duché, notamment lors du mariage de la princesse Alexandra avec Nicolas Bagory et de la traditionnelle clôture de l'Octave.

Le prince Félix (39 ans) et la princesse Claire (38 ans), originaire d'Allemagne, se sont dit «oui» le 21 septembre 2013 en France. Le couple s'est rencontré au Collège Alpin Beau Soleil en Suisse.

Traduction de l'article du Luxemburger Wort.