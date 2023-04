Le procès Lunghi/RTL à nouveau reporté

Fixé pour le mois d'octobre

Il y a six semaines, c'était un incident médical chez l'un des avocats, maintenant c'est un accusé qui ne peut pas être entendu après avoir subi une opération difficile selon son avocat.

Après une première tentative fin février, tout le monde était prêt lundi pour la réouverture du procès de l'affaire Lunghi/RTL. Presque tout le monde : le juge-président n'a pas pu éviter un nouveau report. Le procès doit désormais se dérouler entre le 16 et le 19 octobre.

L'un des accusés a dû subir cette semaine une opération difficile, comme l'a fait savoir son avocat. Il ne peut pas dire quand son client sera complètement réhabilité. Après une nouvelle consultation, l'avocat a confirmé que son client insistait sur son droit de témoigner.

Il était donc clair que le procès devait être à nouveau reporté. Le juge-président a déclaré qu'il était impossible de tenir le procès dans les quatre jours prévus.

Le représentant du ministère public a proposé la période du 16 au 19 octobre. Cette proposition a été acceptée par toutes les parties.

Première tentative fin février

Il y a six semaines, le procès avait déjà été ajourné. L'un des avocats de l'un des accusés n'était plus disponible après un jour et demi en raison d'un incident médical.

Les prévenus sont d'anciens collaborateurs de RTL et un collaborateur actuel : Alain Berwick (ex-président de RTL), Marc Thoma (ancien journaliste de RTL), Sophie Schram (ancienne journaliste de RTL) et Steve Schmit (directeur des programmes). Au centre de l'affaire, une interview controversée de Sophie Schram avec Enrico Lunghi, alors directeur du Mudam, réalisée en 2016. Les chefs d'accusation sont les suivants : blessures involontaires, diffamation et atteinte à la réputation.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort. Adaptation: Thomas Berthol

