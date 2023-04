Le procès Lunghi/RTL reprend cette semaine

A partir de lundi

En raison d'un incident médical survenu à l'un des avocats de la défense, le procès a dû être reporté fin février.

Après une pause de six semaines, le procès se poursuit. © PHOTO: Anouk Antony/LW-Archiv

(m. m. avec David THINNES)- Procès Lunghi/RTL, deuxième tentative : lundi débute devant la septième chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg la reprogrammation de cette affaire. Celle-ci aurait dû être jugée fin février, mais après un jour et demi, le procès a dû être ajourné en raison d'un incident médical survenu à l'un des avocats de la défense.

Quatre jours sont désormais prévus, lundi et mardi à 15 heures, mercredi et jeudi à 9 heures.

Les accusés sont d'anciens collaborateurs de RTL et un collaborateur actuel: Alain Berwick (ex-président de RTL), Marc Thoma (ancien journaliste de RTL), Sophie Schram (ancienne journaliste de RTL) et Steve Schmit (directeur des programmes).

Une interview de l'automne 2016

Au cœur de la procédure judiciaire se trouve une interview controversée réalisée à l'automne 2016 par RTL Télé Letzëbuerg avec le directeur du Mudam de l'époque, Enrico Lunghi. On y voit ce dernier perdre brièvement son sang-froid, semblant vouloir arracher le micro des mains de la journaliste et déclarer : «Je ne te parlerai plus jamais».

La journaliste se met ensuite en congé de maladie. L'existence d'une plainte n'est pas établie. Lunghi s'excuse, mais démissionne par la suite.

Des dommages et intérêts pour 46.505 euros

Le Premier ministre Xavier Bettel était immédiatement intervenu et avait ordonné une enquête disciplinaire auprès du commissaire du gouvernement compétent. Celui-ci avait conclu que l'image et le son de l'interview avaient été coupés de manière à donner une fausse impression de la situation.

L'Autorité indépendante de l'audiovisuel (Alia) et le Conseil national de la presse ont réprimandé RTL pour cette interview.

Enrico Lunghi se porte partie civile au procès et demande des dommages et intérêts d'un montant de 46.505 euros.

