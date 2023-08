Le prochain index devrait bien tomber en septembre

Share this with email

Une inflation à 3,9% en 2023 et 2,5% en 2024. Le recul graduel du taux d'inflation, que le Statec avait anticipé depuis le printemps, se confirme. Le rebond du taux d'inflation l'année prochaine que l'Institut national de la statistique avait auparavant anticipé pourrait être évité grâce aux mesures prises pour contenir la flambée des prix de l'énergie lors de la dernière réunion tripartite.

Ces prévisions confirmées font dire à l'Institut national de la statistique que la prochaine tranche indiciaire devrait tomber comme annoncé en septembre, selon le scénario central. Devrait, car il est possible également que l'index soit retardé d'un mois, et soit déclenché en octobre donc, si le taux d'inflation en août est inférieur à 4,1%. «S’y ajouterait une nouvelle tranche au 3e trimestre 2024», commente le Statec.

Le Statec a aussi établi deux scénarios alternatifs à ce scénario central. Dans le premier, le bas, une nouvelle indexation tomberait en octobre 2023, après celles de février et avril, mais il n'y aurait pas de nouvel index déclenché en 2024. Le scénario haut anticipe une tranche indiciaire en septembre 2023, suivie d’une indexation au 2e trimestre 2024.

Un taux d'inflation à 3,7% en juillet

En juillet, l’inflation annuelle a atteint 3,7% au Luxembourg. «Cette progression cache néanmoins des tendances opposées entre les prix pétroliers et l’inflation sous-jacente», analyse le Statec. Depuis février, la détente constatée sur les marchés de l'énergie a conduit à faire diminuer graduellement les prix des produits pétroliers, qui ont dès lors fait baisser le taux d’inflation général. Mais les hausses des prix des carburants annoncées au début du mois devraient dès lors «moins contribuer au recul de l’inflation annuelle en août».

Les produits pétroliers ont bien contribué ces derniers mois au recul de l'inflation annuelle. © PHOTO: Statec

L’inflation sous-jacente, quant à elle, garde un rythme soutenu et demeure au-dessus de 4,5%, souligne le Statec. «Cela résulte en grande partie des prix des services qui atteignent leur plus forte dynamique en 2023 avec une inflation annuelle de 2,9%». Les prix des services ont été nourris ces derniers mois par les deux tranches indiciaires payées en février et avril 2023 mais aussi par des effets saisonniers, affectant notamment les billets d’avion et les voyages à forfait.

Les prix de l'alimentation quant à eux connaissent une première diminution depuis deux ans, alors qu'ils avaient connu une forte accélération dès l'invasion de la Russie en Ukraine. Mais ce ralentissement pourrait être perturbé par la réapparition du phénomène El Niño, qui pourrait impacter les prix des matières premières agricoles, et par une aggravation des tensions géopolitiques affectant les exportations de céréales ukrainiennes.