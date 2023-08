Le produit de dégivrage des avions ne doit plus s'écouler dans la Syr

Share this with email

Les choses bougent sur le chantier de la station d'épuration de la Syr. L'installation existante date encore en partie de 1974 et même la phase d'extension ultérieure de 1995 frôle, avec bientôt 30 ans, la durée de vie maximale d'une station d'épuration. Sur place, on remarque surtout un énorme trou. Là où se trouvaient autrefois les étangs d'esthétisation de l'installation existante, une cuvette de près de 150 mètres de long est désormais béante.

Mais ce n'est pas seulement la longueur qui est impressionnante, c'est aussi la profondeur de plus de douze mètres. Jean-Marie Ries, directeur du syndicat d'assainissement Sidest, a une explication pour ces dimensions exceptionnelles : «Une première raison est l'augmentation constante de la population dans les communes concernées. Mais la raison principale est le traitement des eaux usées de la zone aéroportuaire qui, jusqu'à présent, se déversaient dans le réseau d'assainissement existant et surchargeaient régulièrement la station d'épuration actuelle en hiver».

Le coût de l'installation de la rue de Mensdorf devrait s'élever à environ 150 millions d'euros. © PHOTO: TR-Engineering/LW

La faute à l'agent de dégivrage pour les avions, fabriqué à base de glycol. Les bactéries présentes dans les bassins d'épuration peuvent certes dégrader ce composé chimique, mais le problème réside dans sa forte concentration, comme l'explique Ries : «D'un point de vue chimique, le glycol est un sucre. Et les bactéries ne sont pas différentes de l'homme. Si elles mangent trop de sucre, elles se sentent ensuite mal. Si le glycol arrive en forte concentration dans la station d'épuration, il n'est plus dégradé et se retrouve dans le milieu aquatique, en l'occurrence la Syr. Il en résulte que les organismes vivants y meurent et, dans le pire des cas, que l'odeur correspondante peut être sentie jusqu'à Manternach».

Pour souligner la difficulté du traitement au glycol, Jean-Marie Ries peut faire une comparaison drastique : «Par rapport aux eaux usées normales, nous avons besoin d'une capacité d'épuration mille fois supérieure».

Des bassins de rétention souterrains

C'est pourquoi il est si important de construire maintenant les immenses bassins tampons dans lesquels l'eau de dégivrage produite par l'aéroport pourra être stockée temporairement avant d'être injectée de manière finement dosée dans le processus d'épuration. Une autre pièce du puzzle est l'évacuation séparée de toutes les eaux de surface produites sur le site de l'aéroport. Ceux qui empruntent l'autoroute de Senningerberg en direction de Münsbach ont certainement déjà remarqué les travaux parallèles à la chaussée.

C'est ici que sera posé le collecteur qui conduira les eaux usées du Findel à la future station d'épuration. Mais il n'y a pas que les avions qui doivent être dégivrés en hiver, la piste de décollage et d'atterrissage ainsi que les voies de circulation doivent également être débarrassées de la neige et de la glace. Pour ce faire, il n'est pas possible de recourir au sel comme dans le trafic routier, mais à des composés appelés formiates, qui ne possèdent pas de propriétés corrosives.

Pour l'instant, il y a encore beaucoup d'eau de pluie dans la fouille. Dans quatre ans, les eaux de surface du Findel seront collectées ici. © PHOTO: Frank WEYRICH

Bien qu'en raison de la grande surface, une grande quantité parvienne dans la station d'épuration, le traitement est comparativement simple, car la concentration et donc la charge sont beaucoup plus faibles que pour le glycol. Des bassins tampons souterrains d'une capacité de 30.000 mètres cubes sont maintenant construits dans la nouvelle station d'épuration. Cela correspond au volume d'environ douze piscines olympiques.

Une capacité presque quadruplée

Au total, les eaux usées passent par trois étapes jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment épurées pour être rejetées dans la Syr. Les travaux actuels permettront de faire passer la capacité de la station d'épuration de 35.000 équivalents-habitants (EH) actuellement à 122.000 EH. Lorsque la nouvelle station d'épuration sera mise en service en 2027, l'ancienne sera démolie et l'espace ainsi libéré sera utilisé pour le raccordement d'une quatrième étape de traitement.

1 / 2 Entre Senningerberg et Münsbach, la bande de terre brune à côté de l'autoroute témoigne du futur collecteur © PHOTO: Frank WEYRICH

2 / 2 Les tuyaux pour le collecteur à côté de l'autoroute sont prêts © PHOTO: Frank WEYRICH





Cela permettra également de filtrer ce que l'on appelle les micropolluants. Übersyren sera alors l'une des premières stations d'épuration à répondre aux exigences les plus modernes. L'achèvement de l'ensemble de l'installation est prévu pour 2029. Le budget est estimé à environ 150 millions d'euros, mais c'était encore avant la guerre en Ukraine, si bien que l'on peut s'attendre à ce que les coûts réels soient nettement plus élevés.

