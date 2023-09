Le restaurant Madame Witzeg à Belvaux, un exemple d'intégration

Share this with email

L'heure de table est largement dépassée lorsque nous nous rendons chez Madame Witzeg à Belvaux (Sanem) et pourtant, les clients sont encore nombreux à flâner dans l'atmosphère particulièrement cosy et agréable du restaurant. Il faut également dire que Bob, Mireille, Myriam et Michael sont aux petits soins pour eux. Le point commun de ces quatre chevilles ouvrières de l'établissement? Ils sont tous porteurs d'un handicap, comme la majeure partie des personnes composant le personnel.

Il peut être soit visuel ou encore mental, mais certains sont également atteints de trisomie 21. Et pourtant, loin d'être un obstacle, ils cuisinent, accueillent, servent et débarrassent les clients en toute autonomie et avec un professionnalisme pour le moins épatant ! «Les personnes porteuses d'un handicap sont autant capables que les personnes valides, si tant est qu'on leur laisse une chance. Elles n'ont pas besoin d'être cantonnées à une seule tâche répétitive», lance Martine Eischen.

Bob est particulièrement à l'aise dans l'exercice du service en salle.

C'est à elle, la présidente de l'ASBL Trisomie 21, fondée il y a 23 ans, et à l'ensemble du conseil de l'association, que l'on doit ce projet de restaurant inclusif. «Il y a plusieurs années, nous nous sommes rendu compte, avec d'autres parents, du manque d'emplois pour les personnes atteintes de trisomie 21. Les parents de ces jeunes étaient également mécontents de voir leurs enfants affectés à des tâches monotones, sans aucune stimulation et visibilité», explique Martine, elle-même maman d'une jeune adulte trisomique de 25 ans. «C'est elle qui m'a poussée à créer l'association, car aucune structure de ce type n'existait au Luxembourg».

Le logo a été conçu par l'artiste Rico Winandy. Dans le nom du restaurant, l'abréviation T21 - comme trisomie 21 - se distingue.

Outre une multitude d'initiatives mises en place pour les personnes atteintes de trisomie 21 et leurs proches, le restaurant était sûrement leur projet le plus ambitieux. Mais pour y arriver, de nombreux travaux furent nécessaires. Malheureusement, la pandémie et la guerre en Ukraine ont eu tôt fait de provoquer pas mal de complications. «Il a fallu trouver un local et y effectuer de nombreux travaux, pour offrir notamment aux clients une visibilité sur la cuisine. Le tout, en essayant de trouver du personnel», précise Martine. Une tâche plus ardue que prévu. «Hormis le chef cuisinier, personne n'avait de l'expérience dans la restauration.».

Autant dire qu'il a fallu prendre le temps d'entraîner l'ensemble de l'équipe. «Nous avons notamment visité d'autres restaurants inclusifs à l'étranger, dont Le Reflet à Nantes et à Paris. C'était très constructif pour en apprendre plus sur le mode de fonctionnement d'un tel restaurant».

Martine Eischen est la présidente de l'association Trisomie 21.

Après ces années de travail intensif, et une pré-ouverture avec un service à emporter, l'ouverture officielle du restaurant Madame Witzeg a eu lieu le 23 janvier dernier. «Depuis lors, tout se passe bien malgré quelques imprévus, ce qui fait partie du jeu ! On ressent un véritable esprit d'équipe et chacun est bienveillant avec les autres. On manque toujours de personnel, quatre personnes pour être exact, idéalement du personnel atteint de trisomie 21. Nous avons plusieurs pistes et je pense que d'ici un an ou deux, on aura trouvé notre rythme de croisière et la situation sera réglée. Je suis confiante», tempère Martine.

Une ingénieuse organisation de la salle Chez Madame Witzeg, tout est fait pour que le personnel atteint d'un handicap puisse s'y retrouver facilement. Cela commence par l'organisation de la salle en elle-même. Cette dernière est séparée en trois zones distinctes, chacune étant représentée par une couleur. Chaque table, dans chaque zone, est numérotée de un à cinq. «Les serveurs et le personnel peuvent ainsi s'y retrouver plus facilement lorsqu'on leur indique les tables à servir», détaille Steven, le chef cuisinier membre du personnel encadrant. Edoardo, devenu très autonome, est capable de cuisiner tout seul, de A à Z. © PHOTO: Anouk Antony Et en ce qui concerne la carte et la prise de commandes, un système ingénieux et astucieux, inspiré par un autre restaurant inclusif français, a été mis en place. «La carte, partiellement renouvelée chaque mois, comporte 12 plats numérotés de un à douze». Une carte limitée pour ne pas embrouiller le personnel mais suffisamment variée pour contenter toutes les papilles, et à un prix abordable ! «Le serveur ou la serveuse dispose, de son côté, d'une carte, elle aussi numérotée de un à douze, sur laquelle il indique par une croix les différents choix des clients. C'est la même chose pour la carte des boissons». La carte est composée d'une douzaine de plats. De nombreux ingrédients proviennent de l'agriculture locale. © PHOTO: Anouk Antony Et cela marche du tonnerre! Absent du restaurant pendant plusieurs semaines pour raisons médicales, Steven a laissé les rênes de la cuisine à Edoardo, atteint de trisomie 21. Grâce aux leçons patiemment prodiguées par Steven et Malou, autre cuisinière du restaurant, il a été capable de cuisiner et de préparer les plats durant l'absence du chef. Le chef cuisinier est tellement confiant sur les capacités de son personnel qu'il a inscrit plusieurs d'entre eux à un concours international de cuisine pour personnes handicapées qui aura lieu en octobre prochain en Croatie.

Ici, chaque membre de l'équipe est amené à effectuer un nombre de tâches variées, de la cuisine jusqu'au service en salle. «On pousse vraiment à l'autonomie et cela marche ! Ils échangent avec les clients, dans différentes langues. Ils doivent faire preuve de maîtrise, d'équilibre, etc. Bref, ils sont stimulés en permanence et les retours des parents sont très positifs. Ils sont fiers de leurs enfants qui ont un travail dans lequel ils s'épanouissent et sont heureux, car c'est notre objectif», insiste Martine. «Par exemple, Mireille, qui est déficiente visuelle, travaillait précédemment dans un atelier d'inclusion et se faisait sans cesse rappeler à l'ordre car elle prenait le travail des autres. Aujourd'hui, elle abat un travail monstre au quotidien et elle est épatante».

















Tous ceux qui travaillent dans l'Horeca vous le diront: il s'agit d'un métier particulièrement stressant où chaque employé est bien souvent confronté à la pression. Et ce n'est pas Steven, le chef cuisinier, qui dira le contraire. «Mais à vrai dire, travailler ici n'est guère différent vis-à-vis de mes précédents emplois», explique le chef allemand qui avait déjà travaillé par le passé avec des personnes atteintes d'un handicap. «La seule différence, c'est que je dois être beaucoup plus patient pour tout expliquer en détail, parler lentement et rester calme en toutes circonstances afin de ne pas perturber les équipes».









On le sait, les personnes atteintes d'un handicap mental ont beaucoup de mal à gérer leur stress, celui-ci peut d'ailleurs provoquer de graves crises. «C'est pour cette raison que nous dédions beaucoup de temps, avant le début du service, à la préparation de toutes les équipes. On passe en revue le nombre de réservations, on prépare le terrain et on s'adapte si c'est nécessaire», note Karin Reding, éducatrice graduée et membre du personnel encadrant. «Depuis janvier, ils ont fait des progrès énormes et aujourd'hui, tout est presque devenu automatique pour eux et ils ne ressentent pas forcément la pression», ajoute la gérante.

Si Mireille est déficiente visuelle, cela ne l'empêche pas de cuisinier.

Et si cela était le cas, pour une raison ou pour une autre, l'endroit, qui dispose de sa propre piste de bowling, dispose également d'une «chill room» où le personnel peut se retirer si une situation est trop intense émotionnellement.

Bref, Madame Witzeg, c'est définitivement un modèle «extraordinaire» d'inclusion. «Notre but, c'était de montrer qu'avoir un handicap, ce n'est pas la fin du monde et je pense que nous y arrivons», résume très justement Martine Eischen.

Le restaurant Madame Witzeg à Belvaux, situé au rez-de-chaussée de la résidence Op der Waassertrap, est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 17h. Sur demande, il peut également être ouvert le soir.