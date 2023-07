Le retour du train de nuit Luxembourg-Nice d'ici 2030?

Share this with email

Partir le soir de Luxembourg-Ville et arriver le lendemain matin à Nice. Se balader le long du Paillon, rejoindre le marché de fleurs du Cours Saleya et manger une socca, puis prendre l'air marin depuis la Promenade des Anglais sur les fameuses chaises bleues. Un pur bonheur, non? Le dernier train de nuit quittant la capitale du Grand-Duché à destination de la cité azuréenne date d'octobre 2016. À quand son retour?

Sur une carte du gouvernement français, un tel projet est mentionné. Celui-ci n'évoque pas de calendrier précis, mais parle de «près de 10 lignes de trains de nuit pourraient voir le jour d’ici 2030», dont celle reliant la Ville de Luxembourg à Nice. «Selon les contacts que les CFL ont auprès de la SNCF, ces liaisons ne sont pas pour tout de suite. Il faut donc comprendre que ce sera plutôt vers 2030 que l’année prochaine», fait savoir le ministère de la Mobilité à Virgule.

Les lignes de nuit envisagées d'ici 2030. © PHOTO: SNCF/gouvernement français

«Le ministère et les CFL profitent de chaque occasion (le ministère de la Mobilité vers les instances politiques et les CFL vers la SNCF) pour souligner que le Luxembourg serait très intéressé qu’un tel train, s’il devient réalité, ait son origine à Luxembourg», fait également savoir le service communication. Notons qu'il est possible de voyager le soir entre Paris et Nice depuis mai 2021.

Dans le projet de trains de nuit du gouvernement français, une liaison entre Luxembourg et Barcelone devrait également voir le jour. Là aussi, il faudra prendre patience et attendre 2030.

Notons que selon le ministère français de la Transition écologique, une ligne de nuit devrait être mise en place entre Paris et Berlin en décembre 2023.