Luxembourg on foot

Jour 3: Vu de l'espace, le Luxembourg est grand

Notre journaliste Ricardo Rodrigues poursuit sa grande marche de 350 kilomètres à travers le Luxembourg. Ce dimanche, place à la traversée des terres du sud-ouest. De la capitale des Terres-Rouges, direction Belval, Oberkorn, Differdange, et de là vers Pétange et Bascharage, en traversant les plus grandes clairières du pays.