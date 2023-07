Le site de Meteolux est toujours en maintenance

Share this with email

C'était il y a près de trois semaines, le site web MeteoLux faisait l'objet de tentatives de piratage. En réponse à cet incident, le service météorologique national prenait des mesures rapides pour assurer la sécurité de sa plateforme en ligne.

Dans la foulée de cet événement, l'équipe informatique de l'ANA, l'administration de la navigation aérienne, isolait le site web affecté. Depuis lors, Meteolux explique que son équipe informatique travaille sans relâche et en priorité à la mise en place de mesures de sécurité renforcées ainsi qu’à la recherche des causes et de l'origine de cette tentative de piratage. «Notre équipe informatique met également en place plusieurs améliorations avant de restaurer la pleine fonctionnalité du site web», explique le service dans un communiqué.

Aucune date de remise en ligne

Seulement voilà, trois semaines, c'est long. Et cette maintenance soulève de nombreuses questions. À commencer par savoir quand le site sera à nouveau pleinement opérationnel. «La remise en ligne se fera le plus rapidement possible», nous répond l'ANA, laconique.

Pas de commentaire non plus sur l'enquête en cours. Meteolux a en effet porté plainte suite aux tentatives de piratage. Difficile donc de connaître le profil, les raisons et l'objectif des hackers derrière cette attaque. Difficile également de savoir si, malgré leur tentative avortée, des données ont quand même pu être subtilisées ou non. «Je ne peux pas donner plus d’informations à ce sujet étant donné que l’enquête est en cours», rétorque l'ANA.

Au regard des inondations dévastatrices de juillet 2021 ou encore de la tornade de Pétange en 2019, le grand public a plus que jamais besoin d'être informé des prévisions météorologiques. Meteolux assure de son côté qu'il existe toujours des alternatives pour le grand public pour s'informer sur la météo luxembourgeoise.

En effet, les utilisateurs peuvent accéder aux dernières prévisions et alertes météorologiques via l'application mobile MeteoLux, leur compte Twitter ou encore via la hotline téléphonique accessible 24 heures sur 24 au numéro (+352) 4798-27010. «Nous tenons également à préciser que l'indisponibilité temporaire du site MeteoLux n'a pas d'impact sur la gestion des vols, seule l'infrastructure externe est affectée», précise enfin le service.