Le site de Virgule.lu fait peau neuve

Vous l'aurez certainement découvert ce matin en vous connectant au site de Virgule: notre site a changé de visage. Un site plus moderne, plus aéré, pour vous procurer une expérience de lecture optimale.

En vous connectant ce lundi matin sur Virgule.lu, vous avez certainement remarqué que votre site d'information semblait différent... Virgule.lu fait en effet peau neuve.

Virgule.lu propose dès aujourd'hui à ses lecteurs une toute nouvelle expérience de lecture grâce à une structure et une présentation plus modernes et mieux adaptées aux usages mobiles.

Vous retrouverez toujours les grandes rubriques existantes de votre site d'information (Luxembourg, Grande Région, économie, international, culture…). Mais elles sont désormais organisées de manière à leur donner plus de visibilité et à vous aider à retrouver plus facilement du contenu qui vous intéresse.

Avec cette nouvelle expérience de lecture qui est proposée à ses lecteurs, Virgule.lu veut devenir encore davantage le média francophone de référence pour tout savoir de l'actualité du Luxembourg et de la Grande Région.

