Le sous-sol mystérieux de la capitale se redécouvre enfin

C'est un vent plus frais que celui d'il y a quelques jours qui a rafraîchi les touristes, équipés de chaussures de marche et de bâtons à selfies, mercredi après-midi sur la Corniche.

Pendant trois ans, l'accès aux casemates du Bock a été interdit au public, après la fermeture pour travaux intervenue en novembre 2019. Mais le chantier de rénovation est désormais terminé et la porte de la Montée de Clausen est à nouveau ouverte depuis environ trois semaines. Même si le résultat de ces travaux n'est pas visible au premier coup d'œil, ces derniers étaient néanmoins nécessaires afin de garantir la sécurité des visiteurs. Par exemple, les garde-corps ont été surélevés et repeints, les sorties de secours ont été remises en état et l'éclairage de secours a été remplacé.

Les touristes sont nombreux à se rendre sur les plateformes d'observation de la Corniche. © PHOTO: Gerry Huberty

Les casemates du Bock permettent aux touristes et aux habitants de se plonger dans le passé historique de la ville fortifiée de Luxembourg. Une petite file d'attente s'est formée devant l'entrée en contrebas du marché aux poissons. On entend surtout des langues étrangères dans la file, des enfants pleurnichent avant de pouvoir enfin pénétrer dans les murs frais de l'ancienne forteresse.

Des éléments audiovisuels ont été installés à l'entrée des casemates du Bock. © PHOTO: Gerry Huberty

Là où le maréchal Blaise Colomban de Bender s'est réfugié pendant les huit mois de siège de la capitale de 1794 à 1795, un groupe d'adolescents allemands fait le pitre en ce lieu classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Éclairés en violet, les murs et les différentes pièces, creusés dans la roche par les Autrichiens de 1737 à 1746, se montrent sous leur meilleur jour.

En descendant dans les casemates, on aperçoit à gauche, à travers la meurtrière dont les ouvertures ont été élargies lors du démantèlement en 1867, le remarquable Pont Grande-Duchesse Charlotte, peint en rouge vif, qui s'élève au-dessus du Pfaffenthal. En tournant à droite, on peut observer les ouvriers qui installent la scène pour les concerts à venir et le Blues'n'Jazz Rallye dans la cour intérieure de l'abbaye de Neumünster, reconstruite en 1606 par les moines bénédictins. Quelques mètres plus loin, dans le lit de l'Alzette, deux tourtereaux profitent des rares rayons de soleil de cette journée.

Les meurtrières offrent une excellente vue sur la vallée de l'Alzette. © PHOTO: Gerry Huberty

Ce n'est pas pour rien si l'on conseille de porter des chaussures solides lors de la visite des casemates: les couloirs tortueux et les salles souterraines ne sont parfois accessibles que par un sol très inégal. D'autres escaliers montent et descendent à travers un système de tunnels construit au 18e siècle, à travers la roche nue des casemates. Malgré l'austérité des murs, de petites plantes vertes se fraient parfois timidement un chemin à travers les fissures du grès.

Il est conseillé de porter des chaussures solides pour éviter de trébucher dans l'une ou l'autre des casemates du Bock. © PHOTO: Gerry Huberty

Mais les plantes ne sont pas les seules à s'être attaquées aux murs: certains visiteurs ont également immortalisé leur nom dans le grès des casemates du Bock. Une Luxembourgeoise les visite pour la première fois avec son petit-fils. Elle regrette un peu que les différentes salles riches en histoire ne soient pas dotées de panneaux d'information. Son petit-fils, lui, pose beaucoup de questions auxquelles elle n'a malheureusement que peu de réponses.

Le pont du château en grès rouge sort à nouveau des casemates du Bock et débouche sur la Corniche, où les touristes suivants admirent déjà la vue sur la vallée de l'Alzette.

Le pont du château, construit en 1735, assure des liaisons souterraines et aériennes entre la ville haute et le rocher du Bock. © PHOTO: Gerry Huberty

Casemates du Bock La visite des casemates du Bock est possible tous les jours entre 10h et 17h. L'entrée se trouve dans la Montée de Clausen. Les adultes paient 8 euros, les seniors et les étudiants 6,50 euros et les enfants de 4 à 12 ans peuvent entrer pour 4 euros. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de quatre ans.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation : Charles Michel