Le sud du Luxembourg concerné par un avis de chaleur

Il va faire chaud, ce samedi 8 juillet. En particulier dans le sud du pays. MeteoLux a placé la moitié sud du Grand-Duché en vigilance jaune pour avis de chaleur. Cette alerte court de 13h à 21h, pour la journée du 8 juillet. Après les orages du mois de juin et de début juillet, ce sont donc les fortes températures qui viennent perturber la météo.

Le prévisionniste national indique que «les températures maximales se situeront entre 30 et 33 degrés au sud du pays». Une valeur qui pourra même être dépassée, selon MeteoLux, qui n'exclut pas des valeurs encore plus fortes «le long de la Moselle et dans les zones urbaines».

Dans toute la Grande Région, les températures vont grimper haut ce samedi 8 juillet. 34 degrés sont ainsi attendus à Metz, tandis qu'il devrait faire 33 degrés à Thionville, ou encore 32 à Arlon, à Sarrebruck et à Trèves. Les deux villes allemandes, comme l'ensemble de la Rhénanie-Palatinat et de la Sarre, sont d'ailleurs placées en vigilance en raison des fortes chaleurs attendues lors de la journée de samedi.