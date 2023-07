Le tarif des forfaits avec données mobiles est en chute libre au Luxembourg

Share this with email

Surfer sur internet avec son smartphone est de moins en moins cher au Luxembourg. C'est en tout cas ce qui ressort de l'étude annuelle des tarifs des services mobiles publiée par l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR). Ce dernier s'est penché sur le coût mensuel des offres commercialisées au début de l'année 2023.

Si les prix de forfaits répertoriés dans l'étude démarrent à 7,99 euros, ils peuvent grimper jusqu'à plus de 35 euros en fonction de la consommation internet de l'utilisateur. Pour le profil de consommation de 10 GB par mois, la tendance est à la baisse significative du tarif, puisque le coût mensuel constaté par l'ILR se situe à 14,99 euros, soit une baisse de 46,4%, ou 13 euros, par rapport à 2022.

Plus généralement, l'étude met en évidence une tendance à la baisse pour les consommateurs intensifs, qui utilisent entre 10 et 20 GB par mois. L'offre la moins chère permettant à l'utilisateur de profiter de 20 GB de données mobiles par mois se situait pour sa part à 35,25 euros, soit une baisse de 7,2% par rapport à 2022. Autre tendance constatée par l'ILR: les offres sélectionnées proposaient des limites allant au-delà des profils de consommation sélectionnés par l'institut, passant de 10 à 15 GB ou de 20 à 40 GB par mois.

Des prix stabilisés pour l'accès internet

Cependant, les forfaits ne comprenant pas ou peu de données mobiles ont, eux, vu leur prix augmenter. C'est le cas de l'offre 0 GB qui enregistre une hausse de son prix de 13,4%, passant de 6,99 euros à 7,93 euros, mais également de l'offre 1,25 GB et de l'offre 2,5 GB, qui ont respectivement vu leur prix croître de 27 et 48,7%. Ainsi, il devient plus avantageux pour le consommateur de souscrire à une offre 5 GB facturée à 14,99 euros (-0,1%) qu'à une offre comprenant 2,5 GB proposée à 14,87 euros.

L'ILR s'est également penché sur les tarifs d'accès internet fixe. Pour ces derniers, la tendance est à la stabilisation des coûts. Ainsi, les offres les moins chères varient entre 29 euros pour la vitesse descendante de 100 Mbps à 56,42 euros pour une vitesse de plus de 1.000 Mbps.

Si les tarifs pratiqués pour les offres d'accès à internet restent stables entre 2022 et 2023, les offres regroupant internet, téléphonie et télévision ont, elles, tendance à augmenter. L'offre enregistrant la plus forte augmentation étant celle qui propose un accès à internet fixe de 100 Mbps en plus du téléphone fixe et de la télévision, qui enregistre un bon de 13%, passant de 56,63 à 64,09 euros par mois. Une évolution que l'ILR attribue à la hausse des tarifs pour la télévision.

L'étude constate enfin que les offres ayant une vitesse de 1 Gbps sont devenues plus attractives avec des baisses plus généralisées. C'est également le cas des offres comprenant internet, téléphone fixe, télévision et téléphone mobile, qui enregistrent toutes des baisses intéressantes de leurs tarifs, compris entre 12 et 15%.