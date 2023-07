Le taux de chômage poursuit sa remontée

Share this with email

Il n'avait pas été aussi haut depuis le mois de décembre 2021. Le taux de chômage a continué sa croissance au cours du mois de juin 2023 pour atteindre 5,2%, un niveau similaire à celui enregistré fin 2021. En mai, le seuil des 5% avait été franchi, mettant ainsi fin au «plein emploi» au Luxembourg, une situation dans laquelle le chômage se situe à un taux inférieur à 5%.

Au 30 juin 2023, 15.333 demandeurs d'emploi résidents disponibles étaient inscrits à l'Agence de développement pour l'emploi (Adem), soit une hausse de 145 inscrits par rapport à la fi du mois précédent. Si l'on compare ce chiffre à celui enregistré douze mois auparavent, les chômeurs sont 12,% plus nombreux qu'au 30 juin 2022, soit 1.695 demandeurs d'emploi supplémentaires.

Comme en mai, cette hausse du taux de chômage concerne toutes les durées d'inoccupation, à l'exception des personnes dont la durée d'inscription est supérieure à douze mois. L'Adem note par ailleurs que les demandeurs d'emploi les plus qualifiés, c'est-à-dire ceux diplômés de l'enseignement supérieur, ainsi que les jeunes de moins de 30 ans, enregistrent les hausses les plus importantes.

2.300 nouveaux inscrits

Certains métiers sont également plus concernés que d'autres par cette augmentation du taux de chômage. C'est notamment le cas du secrétariat et de l'assistance, de la production culinaire et des services en restauration, de la comptabilité et gestion et des travaux du gros œuvre et du second œuvre.

Du côté des inscriptions, la tendance est également à la hausse avec 2.337 nouveaux inscrits au cours du mois de juin, soit une hausse de 181 personnes, ou 8,4% par rapport au mois de juin 2022. Parmi ces inscriptions, 88 émanent de personnes bénéficiaires de la protection temporaire, c'est-à-dire de réfugiés en provenance d'Ukraine. C'est un peu plus qu'en mai 2023, lors duquel 64 réfugiés ukrainiens s'étaient inscrits.

La plus forte hausse constatée par l'Adem concerne le nombre de demandeurs d'emploi résidents bénéficiant de l'indemnité de chômage complet. Ces derniers sont 8.210, soit 1.330 ou 19,3% de plus qu'il y a un an.

S'il existe un indicateur qui ne connaît pas de hausse en revanche, c'est celui du nombre de postes vacants. Ce dernier est en baisse de 17,7% par rapport à juin 2022. Au cours du mois de juin 2023, 3.499 postes vacants ont été déclarés par des employeurs luxembourgeois à l'Adem. Une baisse qui concerne «presque tous les secteurs d'activité», nous apprend l'agence, qui note tout de même une chute significative du nombre d'emplois vacants dans le secteur du commerce, des activités spécialisées, scientifiques, scientifiques et technique ainsi que la santé et l'action sociale.

Au 30 juin 2023, le nombre de postes disponibles au Luxembourg s'établit à 9.488, soit un recul sur un an de 30,2%.