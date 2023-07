Après plusieurs jours de tension, le calme semble revenu. Réunis, mercredi, le ministère de la Mobilité et des Transports et les syndicats ont prévu de se revoir en septembre.

Mardi 11 juillet, via Facebook, la délégation du personnel du TICE (FGFC TICE) tire la sonnette d'alarme suite à la décision du ministère de la Mobilité de ne pas prolonger la convention avec le syndicat intercommunal des bus du Sud, en vigueur jusqu'à fin 2024, et dont l'apport s'élevait, en 2022, à 44,7 millions d'euros.

Dans son communiqué, la délégation du personnel fait état d'éventuelles «conséquences graves» qui pourraient mettre en péril l'avenir du TICE. Des représentants politiques, à l'instar de Dan Kersch (LSAP) ou de Michel Wolter (CSV) se sont rapidement inquiétés de la situation. Ce dernier, qui est également vice-président du conseil d'administration du conseil d'administration du TICE, déclarait même qu'il était «temps que le Sud se réveille et fasse comprendre au gouvernement qu'il n'a pas l'intention de se laisser faire».

Pas d'emploi menacé

Dans la foulée, le ministre de la Mobilité et des Transports François Bausch (Déi Gréng) a tenté de calmer les esprits tout en soulignant que les «transports publics doivent tenir compte de la métamorphose» de ce territoire. Il assurait également qu'«aucun emploi n'était menacé au syndicat intercommunal TICE».

C'est donc dans cette atmosphère que les différentes parties (délégation du personnel du TICE, FGFC et OGBL/Landesverband) se sont réunies, mercredi, au ministère de la Mobilité et des Travaux publics. Une réunion à l'issue de laquelle les différents acteurs se sont fendus d'un communiqué de presse commun. Une missive destinée à apaiser les esprits dans laquelle on peut lire, par exemple, que «tous les participants ont souligné que le TICE doit jouer un rôle important dans la réorganisation des transports publics dans le Sud».

«L'expertise des conducteurs»

Il est également stipulé que François Bausch a assuré qu'il n'y aurait «pas de suppression d'emplois ni de diminution du nombre de kilomètres parcourus par le syndicat communal». Toutefois, les différentes parties appellent à «s'ouvrir mutuellement à la discussion» et ce afin de répondre «encore mieux aux besoins de mobilité de la région Sud et de planifier un réseau global de transports publics aussi cohérent que possible, dans lequel le TICE jouera incontestablement un rôle important.»

Pour éviter tout «malentendu», «la délégation du personnel devrait à l'avenir participer activement à l'élaboration du nouveau concept de bus pour la région Sud». Et ce afin de permettre au «concept» de «bénéficier de l'expertise des conducteurs».

En l'absence d'un nouveau comité TICE, François Bausch propose la création d'un groupe de travail composé de «la direction du TICE, des délégués des deux syndicats représentant la délégation du personnel, de l'administration des Transports publics, du ministère de la Mobilité et des Travaux publics ainsi que des représentants politiques communaux du TICE déjà confirmés». Une première réunion, est-il précisé, est «prévue en septembre».

Au moment de partir en vacances, chacun des acteurs pourra méditer à loisirs sur la conclusion d'un communiqué de presse rappelant les enjeux en question : «L'objectif est de se mettre d'accord d'ici fin de l’année sur un concept global, définissant les futures lignes de bus à exploiter par le TICE. La rémunération étatique par kilomètre parcouru du TICE ainsi que le prix par heures prestées feront l'objet d'un projet de loi de financement à déposer par le prochain gouvernement sur base d'un concept validé.»